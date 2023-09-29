الصين تضيف قمرًا صناعيًا جديد للاستطلاع لأسطولها المدارى.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) أطلقت الصين قمرا صناعي جديدا آخر للاستطلاع من طراز ياوجان، حيث انطلق صاروخ لونج مارش 4 سي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي، وأعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) عن الإطلاق الناجح خلال ساعة من الإقلاع، مؤكدة الحمولة التي لم يتم الكشف عنها سابقًا باسم Yaogan 33 (04)، مما يعني قمرًا صناعيًا رابعًا في سلسلة Yaogan 33.

ويأتي الإطلاق بعد إطلاق القمر الصناعي الثالث Yaogan 33 في وقت سابق من هذا الشهر، حيث طارت تلك المركبة الفضائية أيضًا على متن مركبة Long March 4C التي انطلقت من جيوتشيوان.

تم تعقب Yaogan 33 (04) في مدار قريب من القطب، بارتفاع 422 × 428 ميلًا (680 × 688 كيلومترًا) من جانب قوة الفضاء الأمريكية.

وكما هو الحال مع مهمات ياوجان السابقة، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن المركبة الفضائية.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن القمر الصناعي سيتم استخدامه في "التجارب العلمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والإغاثة".

تشير التقارير السابقة إلى أن مجموعة Yaogan 33 هي عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية لرادار الفتحة الاصطناعية (SAR) الفضائية، ويمكن لأقمار SAR الحصول على صور تفصيلية للأرض من خلال السحب وأثناء الليل.

أقمار ياوجان هي، بشكل عام، أقمار صناعية صينية للاستشعار عن بعد ويعتبرها المراقبون الغربيون مخصصة للأغراض العسكرية.

كان هذا الإطلاق هو الخامس والأربعين للصين في عام 2023، ويأتي بعد أسبوع من فشل الإطلاق الأول للصين هذا العام، عندما فشل صاروخ سيريس-1 الصلب الذي تديره شركة Galactic Energy التجارية في الوصول إلى مداره.