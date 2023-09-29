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Spacex تحصل على عقد مع قوة الفضاء الأمريكية للاتصالات Starshield

9/29/2023 11:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) فازت شركة SpaceX بأول عقد لها مع قوة الفضاء الأمريكية "US Space Force"
لتوفير اتصالات عبر الأقمار الصناعية ضمن برنامج Starshield program، وذلك حسبما ذكرت بلومبرج.

وستعمل الشركة بشكل فعال على إعادة استخدام شبكة Starlink الخاصة بها للاستخدام العسكري كوسيلة لتوفير "شبكة أقمار صناعية آمنة للجهات الحكومية"، وفقًا لموقع SpaceX الإلكتروني، وتبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وقال متحدث باسم قوة الفضاء لـ CNBC في بيان: "ينص عقد SpaceX على خدمة Starshield الشاملة (عبر كوكبة Starlink)، ومحطات المستخدم، والمعدات المساعدة، وإدارة الشبكة والخدمات الأخرى ذات الصلة"، وتتطلب المرحلة الأولية من القوة الفضائية دفع 15 مليون دولار لشركة SpaceX بحلول 30 سبتمبر، وستدعم SpaceX 54 "شريكًا في المهمة" العسكرية عبر فروع وزارة الدفاع (DoD).
وتنضم الصفقة إلى عدد من عقود الدفاع الأخرى التي فازت بها شركة SpaceX، و تشير CNBC إلى أن البنتاجون هو بالفعل "مشتري ذو قيمة عالية" لعمليات إطلاق صواريخ SpaceX.



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