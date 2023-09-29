Spacex تحصل على عقد مع قوة الفضاء الأمريكية للاتصالات Starshield

(MENAFN
- Youm7) فازت شركة SpaceX بأول عقد لها مع قوة الفضاء الأمريكية "US Space Force"
لتوفير اتصالات عبر الأقمار الصناعية ضمن برنامج Starshield program، وذلك حسبما ذكرت بلومبرج.
وستعمل الشركة بشكل فعال على إعادة استخدام شبكة Starlink الخاصة بها للاستخدام العسكري كوسيلة لتوفير "شبكة أقمار صناعية آمنة للجهات الحكومية"، وفقًا لموقع SpaceX الإلكتروني، وتبلغ مدة العقد سنة واحدة.
وقال متحدث باسم قوة الفضاء لـ CNBC في بيان: "ينص عقد SpaceX على خدمة Starshield الشاملة (عبر كوكبة Starlink)، ومحطات المستخدم، والمعدات المساعدة، وإدارة الشبكة والخدمات الأخرى ذات الصلة"، وتتطلب المرحلة الأولية من القوة الفضائية دفع 15 مليون دولار لشركة SpaceX بحلول 30 سبتمبر، وستدعم SpaceX 54 "شريكًا في المهمة" العسكرية عبر فروع وزارة الدفاع (DoD).
وتنضم الصفقة إلى عدد من عقود الدفاع الأخرى التي فازت بها شركة SpaceX، و تشير CNBC إلى أن البنتاجون هو بالفعل "مشتري ذو قيمة عالية" لعمليات إطلاق صواريخ SpaceX.
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