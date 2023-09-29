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اليابان والهند تخططان لمهمة القمر عام 2025 للبحث عن المياه

9/29/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Youm7) تحرز وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) تقدمًا في مركبتها الجوالة للقيام بمهمة مشتركة مع الهند إلى القطب الجنوبي للقمر ، حيث وافق كلاهما على المشروع التعاوني في عام 2019، وستقوم وكالة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، التي جعلت الهند مؤخرًا رابع دولة تهبط على سطح القمر، ببناء مركبة الهبوط الخاصة بالمهمة، بينما ستكون وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) مسؤولة عن الإطلاق ومركبة قمرية.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من المقرر إطلاق المهمة في موعد لا يتجاوز عام 2025 على الصاروخ الياباني الجديد H3، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الوكالة في مرحلة التصميم الأساسي للمركبة الجوالة، حيث تجري فرق اختبارات على الرمال المصممة لمحاكاة الثرى القمري، وهو الغبار الناعم الذي يغطي سطح القمر.



وستتحقق الاختبارات من قدرة المركبة على أداء أهدافها العلمية الرئيسية على القمر، حيث سيحقق مشروع LUPEX في كمية ونوعية المياه على القمر.



قال ناتسو فوجيوكا، من فريق تطوير المركبة، "نأمل في استخدام هذه البيانات كأساس للنظر في الأنشطة البشرية المستدامة على القمر في المستقبل".



ستكون المركبة ذاتية القيادة وستبحث عن الماء بحمولاتها العلمية، وستكون أيضًا قادرة على الحفر على سطح القمر لجمع العينات التي سيتم تحليلها بعد ذلك بواسطة أدوات المركبة.




تعد كل واحدة من هذه القدرات إنجازًا بحد ذاتها، ولكن الجمع بينها وضمن قيود الوزن يمثل مهمة جدية.



وسترسل وكالات أخرى أيضًا حمولات علمية في المهمة، حيث سيبحث مطياف النيوترونات التابع لناسا عن الهيدروجين على عمق يصل إلى 3.3 قدم (متر واحد) تحت السطح في القطب الجنوبي، بينما سيقيم مطياف الكتلة الخارجي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ضغط الغاز والتوقيعات الكيميائية على السطح.



وقال هيروكا إينوي، الذي يشارك في التعاون الدولي، "تشير تحليلات بيانات الرصد المختلفة خلال السنوات الأخيرة إلى أن المياه قد تكون موجودة في المناطق القطبية القمرية، وهي تلك المناطق المحيطة بالقطبين الشمالي والجنوبي للقمر".











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