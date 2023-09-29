وفاة عميدة مجلس الشيوخ الأميركي ديان فينشتاين

MENAFN - Al-Anbaa) توفيت عميدة مجلس الشيوخ الأميركي ديان فينشتاين، التي تعدّ شخصية تاريخية في الحزب الديموقراطي، عن عمر يناهز 90 عاماً، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وكانت فينشتاين أول امرأة تشغل منصب عمدة سان فرانسيسكو قبل أن تشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا لأكثر من 30 عاماً، وعرفت بأنها سياسية عنيدة وشخصية مؤثّرة في مجلس الشيوخ.

لكنّها تعرّضت لانتقادات من يسار الحزب الديموقراطي منذ عدّة أشهر بعد تحقيق صحافي سلّط الضوء على تدهورها المعرفي.

وأعلنت فينشتاين اعتزالها السياسة في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها لن تترشح مرة أخرى في انتخابات العام 2024.

وأشاد الرئيس جو بايدن بصفات ديان فينشتاين "الصديقة المقرّبة"، لافتاً بشكل خاص إلى دورها كرائدة للمرأة في السياسة.

وشغلت فينشتاين منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو لمدة عشر سنوات، بعد اغتيال سلفها جورج موسكون والسياسي هارفي ميلك.وكانت قد دعمت حرب جورج دبليو بوش الابن في العراق وبرزت كعضو مؤثّر في لجنة الاستخبارات. واشتهر تقريرها المؤلّف من آلاف الصفحات والذي يوضح أكاذيب وكالة الاستخبارات المركزية بشأن التعذيب في سياق "الحربعلىالإرهاب".