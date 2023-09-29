إيطاليا ترفض استقبال مهاجرين تنقذهم منظمات غير حكومية أجنبية

MENAFN - Al-Anbaa) قالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني في مالطا ان على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصا العلم الألماني، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أفضل بشأن وضع هذه المنظمات غير الحكومية في إطار ميثاق اللجوء والهجرة.

ورفضت ميلوني التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية ودورها اثناء التصويت الخميس في بروكسل على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة.

ووافقت على النص الدول الـ27 ولكن إيطاليا التي قالت إنها فوجئت بتقديم المقترحات الألمانية في اللحظة الاخيرة، أعربت عن تحفظات وطلبت فترة للتفكير.

وأوضحت ميلوني للصحافة على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الاوروبي في مالطا أن هذا التعديل "خطوة إلى الوراء" و"لذلك نقترح تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها".

وأضافت "لا يمكن ادعاء التضامن على حساب حدود الآخرين".

وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، رفض التعديل الإيطالي من قبل وزراء الداخلية الذين عقدوا اجتماعا مغلقا في بروكسل الخميس.

وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني. وبعثت جورجيا ميلوني برسالة إلى المستشار أولاف شولتس للتعبير عن "دهشتها" لهذا الدعم.

وترى حكومة ميلوني التي وصلت إلى السلطة قبل عام بفضل دفاعها عن برنامج مناهض للهجرة، أن وجود السفن الإنسانية في البحر يسهم في تدفق المهاجرين.

من جهتها، تقول المنظمات غير الحكومية إنها تنقذ أقل من 10% من الأشخاص الذين يقومون برحلات خطيرة ويصل معظمهم إما بوسائلهم أو بعد ان يسعفهم خفر السواحل أو البحريةالإيطالية.