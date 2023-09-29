عشرات القتلى والجرحى بهجومين انتحاريين في باكستان

MENAFN - Al-Anbaa) قتل وجُرح العشرات في هجوم انتحاري استهدف حشدا كان يشارك في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وأدى هجوم انتحاري آخر نفذه رجلان في مسجد على بعد مئات الكيلومترات شمالا في ولاية خيبر بختنخوا، إلى انهيار سقف ومقتل أربعة أشخاص على الاقل.

ففي بلوشستان قال مسؤولون إن انتحاريا فجر عبوة بينما توافدت مواكب انطلقت من مساجد الأحياء إلى نقطة تجمع في ماستونغ، على بعد 40 كلم تقريبا جنوب كويتا عاصمة الولاية.

واكتظت المستشفيات بالجرحى ولجأت سلطات الولاية إلى منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق نداءات للتبرع بالدم.

وقال نائب المفتش العام في شرطة بلوشستان منير أحمد شيخ لوكالة فرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 52 وأكثر من 70 جريحا.

وأعلن وزير الإعلام في ولاية بلوشستان جان اشكزاي الحداد لثلاثة أيام وعلى بعد مئات الكيلومترات شمالا في هانغو بولاية خيبر بختونخوا، قتل أربعة اشخاص في انهيار سقف مسجد نجم عن تفجير انتحاري.

وقال المسؤول في الشرطة نسار أحمد لوكالة فرانس برس إن "مسلحين يحملان رشاشات آلية وقنابل يدوية وسترات ناسفة حاولا اختراق التدابير الأمنية للمسجد".

وأضاف "تم اعتراضهما على المدخل الرئيسي ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. أحدهم فجّر سترته فيما تمكن الآخر من دخول المسجد من نافذة".

ومعظم الذي كانوا داخل المسجد تمكنوا من الهرب مع بدء إطلاق النار، لكن تفجير الانتحاري الثاني للسترة الناسفة أدى إلى انهيار سقف المسجد ومقتلأربعةأشخاص.