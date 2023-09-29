الناتو يوافق على نشر قوات إضافية في كوسوفو لمواجهة الوضع المتأزم وواشنطن تطالب بلغراد بسحب قواتها من الحدود

MENAFN - Al-Anbaa) أبدى حلف شمال الأطلسي"الناتو" استعداده لتعزيز عديد قوته "كفور" المنتشرة في كوسوفو، وذلك بهدف "مواجهة الوضع" بعد هجوم شن الأحد الفائت شمال الاقليم .

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان "أجاز مجلس شمال الأطلسي (هيئة اتخاذ القرار السياسي في الحلف) نشر قوات إضافية لمواجهة الوضع".

ولم يحدد البيان ماهية القوات التي يمكن نشرها إذا اقتضت الضرورة، لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت من جهتها، أنه تم وضع كتيبة تضم بين 500 و650 عنصرا في تصرف "كفور" عند الضرورة.

واضافت الوزارة البريطانية أن هذه الكتيبة وصلت "أخيراً الى المنطقة" للقيام بتدريبات مقررة منذ وقت طويل.

واضاف ستولتنبرغ "سنتخذ على الدوام كل التدابير الضرورية للحفاظ على بيئة آمنة، وكذلك على حرية الحركة بالنسبة الى جميع من يعيشون في كوسوفو".

وقتل شرطي كوسوفي الأحد الماضي في كمين شمال كوسوفو، حيث يشكل الصرب غالبية في مدن عدة. وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين القوات الخاصة في شرطة كوسوفو ومقاتلين صرب مدججين بالسلاح.

ويعد هذا التصعيد من بين الأخطر الذي شهدته كوسوفو في الأعوام الأخيرة.

وأعلن متحدث باسم البيت الابيض الجمعة أن الولايات المتحدة "تدعو صربيا الى سحب قواتها" المنتشرة على الحدود مع كوسوفو، مشيرا الى تعزيز وجود قوة حلف شمال الأطلسي في الإقليم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "نرى انتشارا صربيا عسكريا كبيرا على طول الحدود مع كوسوفو"، بما يشمل نشرا "غير مسبوق" لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

إلى ذلك، أكد ميلان رادويتشيتش، أحد الزعماء السياسيين لصرب كوسوفو، من خلال محاميه أنه شكّل من دون علم بلغراد مجموعة مسلحة قتلت شرطيا كوسوفيا نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح ميلان رادويتشيتش، الموجود في صربيا، في رسالة مفتوحة قرأها محاميه غوران بيترونييفيتش في مؤتمر صحافي في بلغراد، أنه تحرك ردا على "إرهاب" حكومة كوسوفو ضد المجتمع الصربي المحلي.

وأشار إلى أن الهدف مما قام به كان "تهيئة الظروف لتحقيق حلم الحرية لشعبه في شمال كوسوفو".

وأكد رادويتشيتش في الرسالة "لقد قمت بنفسي بجميع الاستعدادات اللوجستية"، قائلا إنه تصرف من دون علم بلغراد التي تتهمها حكومة بريشتينا بالوقوف وراء المجموعة المسلحة.

وأضاف "لم أبلغ أحدا في مؤسسات السلطة في جمهورية صربيا بهذا الأمر، ولم أحصل على أي مساعدة منهم".

واعتبر أن مقتل الشرطي كان "عرضيا" و"تلته مواجهة شرسة ضحى فيها ثلاثة من رفاقنا الأبطال بحياتهممنأجلالحرية".