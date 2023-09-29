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قرعة كأس الأردن لكرة اليد تسحب اليوم

9/29/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- تسحب عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مقر الاتحاد الأردني لكرة اليد بصالة الأميرة سمية، قرعة بطولة كأس الأردن لكرة اليد، والتي يشرف عليها اتحاد اللعبة بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية.
واعتاد الاتحاد على اقامة البطولة سنوية وهي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي يعتبر الأب الروحي للعبة، وهو الذي ساهم بادخال اللعبة إلى الأردن، مستفيدا من دارسته ومجموعة من الطلاب الأردنيين في مصر.
وتقام البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم فيه وضع فريقي السلط بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من البطولة التي جرت العام الماضي، ليرأس إحدى المجموعات، وكذلك وضع فريق الأهلي كونه وصيف البطل على رأس المجموعة الأخرى، بينما يتم توزيع بقية الفرق حسب ما تفرزه القرعة.
وسيصار خلال مراسم سحب القرعة مناقشة التعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة، وكذلك تحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة من خلال القرعة ايضا.
وتعتبر“كأس الأردن” إحدى البطولات الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد، وهي تأتي بعد دوري أندية الدرجة الأولى من ناحية الأهمية، في الوقت الذي وضع فيه الاتحاد جوائز مالية سواء للفريق الفائز أو الفرق المشاركة.
من ناحية أخرى ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة في غضون الأيام القليلة المقبلة البرنامج الرسمي لدوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، حيث يتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.
ولم يتبق على أجندة الاتحاد للموسم الحالي سوى بطولة كأس الأميرة سمية للسيدات، حيث أقام الاتحاد مؤخرا مباراة كأس السوبر والتي توج فيها فريق عمان بطلا على حساب فريق حرثا، في الوقت الذي يتواصل فيه حاليا دوري أندية السيدات، بمشاركة فرق عمان وحرثا وكفرسوم والفجر والبترا، ويقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين، حيث يتصدر فريقا حرثا وعمان الترتيب العام برصيد 4 نقاط، ثم فريقا كفرسوم والفجر برصيد نقطتين، وأخيرا فريق البتراء برصيد خال من النقاط، وذلك بعد انقضاء جولتين من مرحلة الذهاب.

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