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القوقازي يرافق الشونة في الهبوط إلى الدرجة الثانية بكرة اليد

9/29/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - هبط فريق القوقازي إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، بعد الخسارة التي تلقاها أمام فريق كفرسوم 25-33 في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وفي مباراة أخرى فاز فريق الكتة على فريق يرموك الشونة بنتيجة 40-28.
وكان فريق يرموك الشونة قد هبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.

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