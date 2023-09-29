القوقازي يرافق الشونة في الهبوط إلى الدرجة الثانية بكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - هبط فريق القوقازي إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، بعد الخسارة التي تلقاها أمام فريق كفرسوم 25-33 في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وفي مباراة أخرى فاز فريق الكتة على فريق يرموك الشونة بنتيجة 40-28.
وكان فريق يرموك الشونة قد هبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
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