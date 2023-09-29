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جامعة الملك عبدالعزيز تحتضن الملتقى الأول للجمعيات العلمية

9/29/2023 11:18:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، الملتقى العلمي الأول للجمعيات العلمية.
ويستهدف الملتقى، الذي يقام تحت شعار "الجمعيات العلمية شراكات مستدامة لمجتمع أفضل"، لترسيخ دور الجمعيات العلمية وشراكاتها مع القطاع الخاص، ورسم إطار للتعاون وخدمة المجتمع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبد العزيز الدكتور مصعب الحربي لـ((الوطن)): يأتي هذا الملتقى انطلاقا من حرص الجامعة لبذل كل ما في وسعها لتوفير المقومات اللازمة للجمعيات العلمية لتحقيق رسالتها وأهدافها، بالإضافة إلى تعزيز دورها في تحقيق التواصل بين إدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات المهنية وتنمية مخرجاتها البحثية، والعمل على تفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة وتحقيق التطلعات المنشودة للموائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفعيل التواصل العلمي بين أعضاء الجمعيات العلمية بالجامعة.
وأضاف أن الملتقى يضم العديد من الجمعيات المختلفة التي تمثل مختلف تخصصات وكليات الجامعة في المجال الصحي والهندسي، والعلوم البيئية والتخصصات النظرية والإنسانية كما أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي سيتم القاء الضوء عليها خلال جلسات الملتقى.
وتابع : "أنتهز الفرصة لدعوة المهتمين لحضور جلسات الملتقى للرطلاع على تجارب مختلف الجمعيات العلمية الناجحة في محور تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مجال الشراكة والاستدامة وخدمة المجتمع".
وحول دور الملتقي في فتح باب الشاركات والاتحادات من خلال دعوة القطاع الخاص، قال الحربي: "القطاع الخاص يعد شريك مهم في هذا الشأن وخصوصا في ظل وجود العديد من المخرجات البحثية والابتكارية لهذه الجمعيات التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

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