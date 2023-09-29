الوحدات السكنية المدعومة تهبط بالأسعار 30%

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- Al Watan) في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار البيع والإيجار للشقق والفلل السكنية في مناطق المملكة حسب رصد أجرته ((الوطن)) على منصة إيجار والمؤشر العقاري لوزارة العدل أظهرت فيه متوسطات الأسعار فوارق سعرية كبيرة بين ما يتم تسويقه من أسعار، وبين ما تظهره المؤشرات من أسعار تمثل البيع والإيجار، أكد متخصصون أن الانخفاض السعري في عدد من الوحدات السكنية التابعة لبرامج الإسكان أو تلك التي تقل فيها المميزات المطلوبة كالموقع، والمساحة، ونوع الوحدة يؤدي لظهور مثل هذه القراءات.
وكشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ((الوطن)) ((أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، تتسم بانخفاض أسعارها وجاذبيتها مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العقارية المحلية خارج دائرة المنتجات السكنية التي تشرف عليها الشركة الوطنية، تحقيقًا لما سبق لعدد من مسؤولي القطاع الإسكاني التصريح به من أن متوسط أسعار تلك المنتجات سيأتي أدنى من أسعار السوق بنحو 30% وأعلى من تلك النسبة في الأجلين المتوسط والطويل)). عوامل الانخفاض
لفت العمري إلى أن القطاع العقاري يواجه خلال الفترة الراهنة ضغوطًا سعرية نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة الرهن العقاري (معدل الفائدة)، وبداية العمل بترشيد الدعم السكني منذ مارس 2023، إضافةً إلى دخول المنتجات السكنية للشركة الوطنية للإسكان بكثافة في جانب العرض، عبر توفير المزيد من المنتجات المتنوعة، وبخياراتٍ مختلفة تلبي المتطلبات المتنوعة للمستهلكين، بما أدّى إلى تضييق الفجوة بين الطلب والعرض، وضمن نطاق القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح أن تلك العوامل الأساسية تسببت في حدوث الركود الراهن في السوق العقارية منذ بداية النصف الثاني من 2022 وما زال قائمًا حتى تاريخه، أسوةً بجميع الأسواق العقارية حول العالم التي تواجه ركودًا غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية 2008، تأثرًا بالارتفاع المطرد والأسرع لمعدل الفائدة كجزءٍ من السياسات المتشددة التي اتخذتها البنوك المركزية حول العالم لمحاربة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أربعة عقودٍ زمنية مضت. زيادة المعروض
أبان العمري أنه وفقا لتقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية ((نايت فرانك))، تم نشره حديثًا فإن مشاريع التطوير العقاري في السعودية (تُعد الأضخم في العالم) حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية، ما يعني زيادةً إيجابية في المعروض من المنتجات السكنية، وارتفاعًا ملموسًا في مخزون السوق البيعي بأكثر من الثلث مقارنةً بحجمه خلال نفس الفترة نفسها من العام السابق، وأخذًا بالاعتبار المشاريع الإسكانية التي تقف على تنفيذها الذراع العقاري لصندوق الاستثمارات العامّة (روشن)، إضافةً إلى الدخول المرتقب لشركات التطوير العقارية الأجنبية تحت المبادرات العملاقة لوزارة الاستثمار، حيث سيؤدي وجودها إلى تحفيز جانب العرض بالصورة التي تقلص إلى حدٍ بعيدٍ من الفجوة القائمة بين العرض والطلب، الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار المنشود للأسعار، ودفعها إلى مستوياتٍ عادلة تتوافق مع القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين. ثبات الأسعار
من جهته، أوضح الخبير العقاري، المستثمر المهندس حامد بن حمري أن الأسعار ثابتة في السوق العقارية ولا تشهد أي انخفاض، عدا الوحدات السكنية للشركة الوطنية فهي التي تخضع لأسعار تنافسية مميزة. وأن ما يتم تداوله من مبادرات الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر مشاريع سكني تشهد إقبالًا كبيرًا، وأسعارًا تنافسية منخفضة مقارنة بالسوق، يتضح أثرها وانعكاسها على المستفيدين من الدعم الإضافي وسكني، حيث يمكن للمواطن الحصول على وحدة سكنية تضمن له الاستقرار وتتلاءم وتتناسب مع قدراته المالية، إضافة للدعم الكبير والزخم في الأحياء السكنية التي تبنى للأجيال في مناطق عمرانية على مستوى عالٍ كما هو حي الواجهة بالدمام وغيرها من الأحياء السكنية التي شهدنا تطورها وارتفاع الطلب والإقبال عليها. اختلاف الأسعار
من جهة أخرى، قال المستثمر العقاري زكي الزاير إن المملكة تبذل جهودًا جبارة لتأمين الحصول على السكن المناسب، وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، وذلك من خلال وضع الحلول السكنية والعقارية التي تمكن المواطن من امتلاك الوحدات السكنية المتلائمة مع وضعه الوظيفي والمادي، وبما يتوافق مع مستوى الدخل بالاعتماد الجزئي على الدعم السكني، بحيث لا يتحمل المواطن العبء الكبير في سداد الأقساط على مدى طويل.
ولفت ((بما أننا نعاني من شح الأراضي في بعض مناطق المملكة ومنها الرياض والمنطقة الشرقية، وغلاء الأسعار فيها واضح، فقد اتجه بعض المطورين العقارين إلى بناء الشقق السكنية بمساحات معينة ومختلفة بحيث تكون الأسعار متفاوتة، ومجال الشراء فيها ممكن)).
واستدرك حول الأسعار في حال وجدنا شققا في الرياض بتكلفة تقارب 500 ألف ريال، فهذا قد يكون بسبب اختلاف المواقع، وغالبًا تكون لشقق خارج المناطق السكنية، أو في أماكن بعيدة عن المناطق العمرانية بحيث لم تستكمل مسألة توفير كامل الخدمات، ولا أعني بذلك البنية التحتية حيث تشهد الأراضي السكنية بالرياض ارتفاعًا في الأسعار قد تصل في بعض المخططات القريبة إلى 6 آلاف ريال للمتر الواحد.
Asf
متوسط أسعار الإيجار والبيع بين شهري7-8/ 2023 في عدد من المناطق:
الرياض=
شقة=
الإيجار= 20016
البيع= 470.147
دور=
الإيجار= 30361
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 64174
البيع=993500
مكة المكرمة=
شقة=
الإيجار= 15124
البيع=565638
دور=
الإيجار= 19835
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 35040
البيع=1.175.011
المدينة المنورة=
شقة=
الإيجار= 14255
البيع=630.886
دور=
الإيجار= 22080
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 40680
البيع=850.000
القصيم=
شقة=
الإيجار= 9842
البيع=261.692
دور=
الإيجار= 15106
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 24372
البيع=400.000
المنطقة الشرقية=
شقة=
الإيجار= 16029
البيع=407.432
دور=
الإيجار= 26926
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 46701
البيع=-
عسير=
شقة=
الإيجار= 14647
البيع=260.358
دور=
الإيجار= 21377
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 38530
البيع= -
تبوك=
شقة=
الإيجار= 12019
البيع=305.791
دور=
الإيجار= 19757
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 31299
البيع= 889.343
حائل=
شقة=
الإيجار= 10762
البيع=153.548
دور=
الإيجار= 15691
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 23102
البيع= -
الحدود الشمالية=
شقة=
الإيجار= 11914
البيع=241.920
دور=
الايجار= 18027
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 21923
البيع= -
جازان=
شقة=
الإيجار= 15103
البيع= 297.283
دور=
الإيجار= 25836
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 37071
البيع= -
نجران=
شقة=
الإيجار= 9561
البيع=355.625
دور=
الإيجار= 20777
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 25498
البيع= -
الباحة=
شقة=
الإيجار= 12759
البيع=269.569
دور=
الإيجار= 19162
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 45938
البيع= -
الجوف=
شقة=
الإيجار= 10727
البيع= 219.955
دور=
الإيجار= 18164
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 26300
البيع= 600.000
MENAFN29092023000089011017ID1107168309
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