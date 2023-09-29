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الوحدات السكنية المدعومة تهبط بالأسعار 30%

9/29/2023 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار البيع والإيجار للشقق والفلل السكنية في مناطق المملكة حسب رصد أجرته ((الوطن)) على منصة إيجار والمؤشر العقاري لوزارة العدل أظهرت فيه متوسطات الأسعار فوارق سعرية كبيرة بين ما يتم تسويقه من أسعار، وبين ما تظهره المؤشرات من أسعار تمثل البيع والإيجار، أكد متخصصون أن الانخفاض السعري في عدد من الوحدات السكنية التابعة لبرامج الإسكان أو تلك التي تقل فيها المميزات المطلوبة كالموقع، والمساحة، ونوع الوحدة يؤدي لظهور مثل هذه القراءات.
وكشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ((الوطن)) ((أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، تتسم بانخفاض أسعارها وجاذبيتها مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العقارية المحلية خارج دائرة المنتجات السكنية التي تشرف عليها الشركة الوطنية، تحقيقًا لما سبق لعدد من مسؤولي القطاع الإسكاني التصريح به من أن متوسط أسعار تلك المنتجات سيأتي أدنى من أسعار السوق بنحو 30% وأعلى من تلك النسبة في الأجلين المتوسط والطويل)).
عوامل الانخفاض
لفت العمري إلى أن القطاع العقاري يواجه خلال الفترة الراهنة ضغوطًا سعرية نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة الرهن العقاري (معدل الفائدة)، وبداية العمل بترشيد الدعم السكني منذ مارس 2023، إضافةً إلى دخول المنتجات السكنية للشركة الوطنية للإسكان بكثافة في جانب العرض، عبر توفير المزيد من المنتجات المتنوعة، وبخياراتٍ مختلفة تلبي المتطلبات المتنوعة للمستهلكين، بما أدّى إلى تضييق الفجوة بين الطلب والعرض، وضمن نطاق القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح أن تلك العوامل الأساسية تسببت في حدوث الركود الراهن في السوق العقارية منذ بداية النصف الثاني من 2022 وما زال قائمًا حتى تاريخه، أسوةً بجميع الأسواق العقارية حول العالم التي تواجه ركودًا غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية 2008، تأثرًا بالارتفاع المطرد والأسرع لمعدل الفائدة كجزءٍ من السياسات المتشددة التي اتخذتها البنوك المركزية حول العالم لمحاربة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أربعة عقودٍ زمنية مضت.
زيادة المعروض
أبان العمري أنه وفقا لتقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية ((نايت فرانك))، تم نشره حديثًا فإن مشاريع التطوير العقاري في السعودية (تُعد الأضخم في العالم) حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية، ما يعني زيادةً إيجابية في المعروض من المنتجات السكنية، وارتفاعًا ملموسًا في مخزون السوق البيعي بأكثر من الثلث مقارنةً بحجمه خلال نفس الفترة نفسها من العام السابق، وأخذًا بالاعتبار المشاريع الإسكانية التي تقف على تنفيذها الذراع العقاري لصندوق الاستثمارات العامّة (روشن)، إضافةً إلى الدخول المرتقب لشركات التطوير العقارية الأجنبية تحت المبادرات العملاقة لوزارة الاستثمار، حيث سيؤدي وجودها إلى تحفيز جانب العرض بالصورة التي تقلص إلى حدٍ بعيدٍ من الفجوة القائمة بين العرض والطلب، الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار المنشود للأسعار، ودفعها إلى مستوياتٍ عادلة تتوافق مع القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين.
ثبات الأسعار
من جهته، أوضح الخبير العقاري، المستثمر المهندس حامد بن حمري أن الأسعار ثابتة في السوق العقارية ولا تشهد أي انخفاض، عدا الوحدات السكنية للشركة الوطنية فهي التي تخضع لأسعار تنافسية مميزة. وأن ما يتم تداوله من مبادرات الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر مشاريع سكني تشهد إقبالًا كبيرًا، وأسعارًا تنافسية منخفضة مقارنة بالسوق، يتضح أثرها وانعكاسها على المستفيدين من الدعم الإضافي وسكني، حيث يمكن للمواطن الحصول على وحدة سكنية تضمن له الاستقرار وتتلاءم وتتناسب مع قدراته المالية، إضافة للدعم الكبير والزخم في الأحياء السكنية التي تبنى للأجيال في مناطق عمرانية على مستوى عالٍ كما هو حي الواجهة بالدمام وغيرها من الأحياء السكنية التي شهدنا تطورها وارتفاع الطلب والإقبال عليها.
اختلاف الأسعار
من جهة أخرى، قال المستثمر العقاري زكي الزاير إن المملكة تبذل جهودًا جبارة لتأمين الحصول على السكن المناسب، وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، وذلك من خلال وضع الحلول السكنية والعقارية التي تمكن المواطن من امتلاك الوحدات السكنية المتلائمة مع وضعه الوظيفي والمادي، وبما يتوافق مع مستوى الدخل بالاعتماد الجزئي على الدعم السكني، بحيث لا يتحمل المواطن العبء الكبير في سداد الأقساط على مدى طويل.
ولفت ((بما أننا نعاني من شح الأراضي في بعض مناطق المملكة ومنها الرياض والمنطقة الشرقية، وغلاء الأسعار فيها واضح، فقد اتجه بعض المطورين العقارين إلى بناء الشقق السكنية بمساحات معينة ومختلفة بحيث تكون الأسعار متفاوتة، ومجال الشراء فيها ممكن)).
واستدرك حول الأسعار في حال وجدنا شققا في الرياض بتكلفة تقارب 500 ألف ريال، فهذا قد يكون بسبب اختلاف المواقع، وغالبًا تكون لشقق خارج المناطق السكنية، أو في أماكن بعيدة عن المناطق العمرانية بحيث لم تستكمل مسألة توفير كامل الخدمات، ولا أعني بذلك البنية التحتية حيث تشهد الأراضي السكنية بالرياض ارتفاعًا في الأسعار قد تصل في بعض المخططات القريبة إلى 6 آلاف ريال للمتر الواحد.
Asf
متوسط أسعار الإيجار والبيع بين شهري7-8/ 2023 في عدد من المناطق:
الرياض=
شقة=
الإيجار= 20016
البيع= 470.147
دور=
الإيجار= 30361
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 64174
البيع=993500
مكة المكرمة=
شقة=
الإيجار= 15124
البيع=565638
دور=
الإيجار= 19835
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 35040
البيع=1.175.011
المدينة المنورة=
شقة=
الإيجار= 14255
البيع=630.886
دور=
الإيجار= 22080
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 40680
البيع=850.000
القصيم=
شقة=
الإيجار= 9842
البيع=261.692
دور=
الإيجار= 15106
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 24372
البيع=400.000
المنطقة الشرقية=
شقة=
الإيجار= 16029
البيع=407.432
دور=
الإيجار= 26926
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 46701
البيع=-
عسير=
شقة=
الإيجار= 14647
البيع=260.358
دور=
الإيجار= 21377
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 38530
البيع= -
تبوك=
شقة=
الإيجار= 12019
البيع=305.791
دور=
الإيجار= 19757
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 31299
البيع= 889.343
حائل=
شقة=
الإيجار= 10762
البيع=153.548
دور=
الإيجار= 15691
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 23102
البيع= -
الحدود الشمالية=
شقة=
الإيجار= 11914
البيع=241.920
دور=
الايجار= 18027
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 21923
البيع= -
جازان=
شقة=
الإيجار= 15103
البيع= 297.283
دور=
الإيجار= 25836
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 37071
البيع= -
نجران=
شقة=
الإيجار= 9561
البيع=355.625
دور=
الإيجار= 20777
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 25498
البيع= -
الباحة=
شقة=
الإيجار= 12759
البيع=269.569
دور=
الإيجار= 19162
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 45938
البيع= -
الجوف=
شقة=
الإيجار= 10727
البيع= 219.955
دور=
الإيجار= 18164
البيع= -
فيلا=
الإيجار= 26300
البيع= 600.000

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