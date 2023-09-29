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زراعة عسير تختيم فعالية أرضنا الطيبة المصاحبة لليوم الوطني 93

9/29/2023 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مساء اليوم الفعالية المصاحبة لليوم الوطني 93 التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وأُطلق عليها فعالية :"أرضنا الطيبة", ويشارك فيها 8 جمعيات زراعية هي: جمعية التعاونية الزراعية بخميس مشيط، الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالشعف، جمعية البن بمنطقة عسير، جمعية الخدمات الزراعية بالنماص، الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالماوين، الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية برجال المع، الجمعية التعاونية للنحالين برجال المع، جمعية البن التعاونية برجال المع.
كما صاحب الفعالية ركن للفن التشكيلي، وركن للرسم على الوجه، وركن للحيوانات الأليفة، وفعاليات أخرى مثل عدد من الفرق الشعبية بالألحان الجبلية، وندوات حوارية حول المنتجات الزراعية بالمنطقة بمشاركة ممثلين لسبع محافظات وقد أدار الحوار في الندوة الأولى المهندس محمد مشبب العاطفي والدكتور علي الشهري و ماجد سروي والمقررة هيفاء عبدالله آل حموض، فيما جمعت الندوة الثانية عدد من مسؤولي الفرع مع رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية.
من جهة ثانية، أقامت إدارة الثروة الحيوانية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير ورشة عمل بعنوان "الدليل الإجرائي لآلية التعامل مع الثروة الحيوانية " السائبة"، صباح هذا اليوم الخميس بمقر الفرع بمدينة أبها، وقد إفتتح الورشة مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، بحضور عدد من مدراء الإدارات وموظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأكد المهندس أحمد آل مجثل في كلمته على أهمية مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بالثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الدليل الإجرائي سيسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي وحمايته.
واستهدفت الورشة مدراء إدارة الثروة الحيوانية بجميع فروع الوزارة، حيث استمرت فعالياتها لمدة يوم واحد بهدف الدليل إلى تعريف المشاركين بالآليات والإجراءات المتبعة في التعامل بكفاءة مع حالات الثروة الحيوانية السائبة وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة.

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