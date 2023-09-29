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نزال كينغدوم أرينا التاريخي محط أنظار العالم

9/29/2023 11:18:29 PM
(MENAFN- Al Watan) في حدث تاريخي سيُقام على أرضية "كينغدوم أرينا" في افتتاحية موسم الرياض بنسخته الرابعة وينتظره عُشاق رياضة المُلاكمة حول العالم؛ أعلنت منظمة WBC عن خوض بطل العالم للمُلاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري، مواجهة نارية ضد حامل لقب بطولات WBO/WBA/IBF، أوليكساندر أوسيك، في معركة تاريخية لتتويج أول بطل للوزن الثقيل دون منازع، منذ نيل لينوكس لويس اللقب في عام 1999.
وسيتم تقديم هذا الحدث التاريخي لمحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة؛ وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك تاريخ المباراة الرسمي، في الوقت المناسب، حيث تتولى التسويق للحدث شركات Queensberry وTop Rank وK2 وUsyk17 .
وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ "هذا هو النزال الذي انتظره الجميع لفترة طويلة، ها هو يحدث أخيرًا، بطلا العالم في الوزن الثقيل يدخلان الحلبة ضد بعضهما البعض، إنه أكبر نزال في عالم الملاكمة، سيشاهده العالم بأسره، نحن فخورون جدًا بأن نستضيف هذا العرض؛ كجزء من النسخة الرابعة لاحتفالات موسم الرياض، نحن نرغب في لعب دورنا، وأن نكون على قدر الترقب الكبير لهذا النزال، من خلال تقديم أفضل تجربة نزال لكل زائر إلى الرياض".
وأوضح فرانك وارن، مروج Hall of Fame، من شركة Queensberry Promotions: "يسعدني أن يتم التوقيع أخيرًا على هذا النزال، هذه أكبر معركة يمكن خوضها في رياضتنا، دائمًا ما يثير أصحاب الوزن الثقيل خيال الجماهير، وليس لدي أدنى شك في أن هذا سيكون أكبر حدث للملاكمة في القرن، إنني أتطلع إلى استعادة تايسون للأحزمة الثلاثة التي لم يخسرها أبدًا في الحلبة، شكرًا جزيلاً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه".
وقال بوب أروم، رئيس شركة Top Rank: "إن تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك هما أعظم بطلين للوزن الثقيل في جيلهما، ولا أستطيع الانتظار لرؤية ما سيحدث عندما يدخلان إلى الحلبة في الرياض، لديهما مواهب خاصة تستحق التنافس على أكبر جائزة في هذه الرياضة، أود أن أشكر تركي آل الشيخ وكل من ساعد في جعل هذه الليلة الأسطورية حقيقة".
وذكر أليكس كراسيك من شركة K2: "لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث ولكنه يحدث، من الصعب علي التعبير عن إعجابي بكوني جزءًا من أكبر نزال للوزن الثقيل في القرن، امتناني للمملكة العربية السعودية ولتركي آل الشيخ لتحقيق ذلك، وأحترم تايسون لشجاعته".
وقال سبنسر براون مدير أعمال تايسون فيوري: "أنا سعيد لأن تايسون حصل على فرصة ليصبح أول بطل عالمي للوزن الثقيل بلا منازع في عصر الأحزمة الأربعة، وأن يثبت أنه أحد أعظم الأبطال على الإطلاق، وأولاً، ستتاح لتايسون الفرصة لإثبات أنه أشرس رجل على الكوكب في 28 أكتوبر، شكرًا لتركي آل الشيخ ولهيئة الترفيه، سيكون موسم الرياض استثنائياً!”.
تايسون فيوري (33-0-1، 24 KO) كان بطل الوزن الثقيل منذ أن أطاح بفلاديمير كليتشكو في نوفمبر 2015. بعد فترة توقف مثيرة للاهتمام بسبب مشكلات شخصية، كتب "ملك الجيبسي" قصة عودة للتاريخ، وبعد تعادل مثير ضد ديونتاي وايلدر في ديسمبر 2018، استولى فيوري على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل لـ WBC من وايلدر عبر الضربة القاضية في الجولة السابعة في مواجهة النزال الثانية بينهما في فبراير 2020، وانتهت ثلاثيتهم بمباراة عام 2021، حيث تغلب فيوري على وايلدر بعد سقوطين للأخير في الجولة الحادية عشرة، وشهد عام 2022 انتصاراته على ديليان وايت وديريك تشيسورا بالضربة القاضية، وهو الآن يستعد لمواجهة نجم الفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو في 28 أكتوبر في الرياض.
أوسيك (21-0, 14 kos) من أوكرانيا، حصل على ميدالية ذهبية في أولمبياد 2012، وانتقل إلى فئة الوزن الثقيل بعد مسيرة سيطر فيها فترة زمنية للوصول إلى لقب بطل فئة الوزن الثقيل دون منازع. وفي سبتمبر 2021، فاجأ أنتوني جوشوا بالتغلب عليه ليصبح بطل الوزن الثقيل الموحد، ثم هزم جوشوا بقرار منقسم في إعادة المباراة بعد حوالي عام واحد.
وعاد أوسيك في أغسطس ليهزم دانيال دوبوا في تسع جولات، ويأمل الآن في الانضمام إلى إيفاندر هوليفيلد كواحد من أبطال وزن الكروزر دون منازع.
عن موسم الرياض
تستضيف العاصمة السعودية واحدة من أكبر فعاليات الترفيه في العالم كل عام خلال فصل الشتاء.
ومنذ إطلاق موسم الرياض في عام 2019، استقبل المهرجان آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بآلاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام والفعاليات الثقافية الفريدة الأخرى.
وفي عام 2023، سيبدأ موسم الرياض يوم السبت، 28 أكتوبر، بحفل افتتاح رائع ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو.

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