مكتبة البرازيل الوطنية... من البرازيل إلى العالم

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – تأسست المكتبة الوطنية في ريو دي جانيرو في العام 1810 بعد وصول المحكمة البرتغالية إلى البرازيل بفترة قصيرة. وتمتلك اليوم واحدة من المجموعات المكتبية الـ 10 الاكبر في العالم. هذا الارشيف الذي يتجاوز عالم الكتب ويمتد إلى الخرائط والصحف والطوابع، من بين العديد من المجموعات الأخرى، سيتواجد بشكل متزايد على شبكة الإنترنت لخدمة البرازيليين والعالم.

كان ماركو لوكتشيسي (في الصورة أعلاه) قد أدى اليمين كرئيس لمؤسسة المكتبة الوطنية (FBN) في أيار/مايو وباشر أعماله في كانون الثاني/يناير. هذا الأديب والشاعر وكاتب المقال و المترجم الذي تُخَلِدُهُ الأكاديمية البرازيلية للآداب (ABL) والذي يهدف في السنوات القادمة إلى تعميق أهمية المؤسسة بالنسبة للبرازيل في فكر البرازيليين, وتوسيع حضور المكتبة الوطنية خارج الحدود البرازيلية. ويقول:“لدينا ثروات كبيرة تنتمي لكوكب الارض وعلينا إتاحتها للجميع”. هذا الإرث في الوافع هو ًفعلياً في خدمة العالم كما يرغب لوكتشيسي الذي ترأس الأكاديمية البرازيلية للآداب ما بين العامين 2018 و 2021.

وفي اتفاق أبرم مؤخراً مع البحرية البرازيلية، سترسل مؤسسة المكتبة الوطنية منشوراتها الخاصة أو التي ساهمت بها مع المكتبات الوطنية لبلدان أخرى من خلال السفن البرازيلية التي ترسو في الموانئ الدولية. وإن محطة القائد فيراز في أنتاركتيكا هي واحدة من تلك الوجهات التي تستهدفها هذه الخدمة. ويجري أيضا تجديد الاتفاق مع المكتبة الوطنية الأرجنتينية، واتفاق جديد مع مكتبة كوبا الوطنية في هافانا، والشراكة مع مؤسسات مماثلة في أفريقيا من أجل أنشطة مختلفة.

إن العلاقة مع الدول العربية قديمة جداً, حيث تحتفظ المكتبة الوطنية بمجموعة من الصحف والمطبوعات من نتاج المهاجرين العرب في البرازيل. والجدير بالذكر أن جزءاً من هذه المجموعة قد تمت رقمنته. ويقول لوكتشيسي” لقد تمت كتابة هذه الصحف باللغة العربية الفصحة واللغة العربية الشعبية كذلك، وهذا هام جداً. وعندما تتواجد ثنائية اللغة فهي تمسي مختبراً لترجمتها الخاصة وبالطريقة التي تتناسب مع الكلمات. وتتحاور الصحف العربية هذه مع صحف أخرى ذات لغات أخرى تم نشرها كذلك في البرازيل، وهذا يظهر مرة أخرى التنوع البيولوجي لبلادنا”. ويؤكد رئيس مؤسسة المكتبة الوطنية قائلاً:” ما يأتي به المهاجرون بغض النظر عن ظروف الحياة الأفضل، هو بناء المدينة الفاضلة والرغبة في إعطاء واقعية لتلك المدينة وهذا جَليٌ جداً في الصحف”.

كمُطَلِعٌ ومُتَعَمِقٌ في الثقافة واللغة العربية، تواجد لوتشيسي في لبنان حيث زار مخيم صبرا وشاتيلا اللذان تعرضا للقصف في العام 1982، وهي تجربة يعكسها في كتابه” عيون الصحراء – Os Olhos do Deserto”. كما زار مصر حيث تعرف على الأديب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، أحد مؤلفي“ألف ليلة وليلة” وسلسلة” ثلاثية القاهرة”, كما تعرف على الأديب السوري أدونيس. ويذكر أنه عندما كان طفلاً كان يسحره رؤية الباعة المتجولون ذوي الاصول العربية الذين كان يراهم في الشارع، فيقول“إن الأدب هو التدريب الأسمى للتعاطف وهو المفتاح الذي يأخذنا لفهم الاختلاف”

إن مسارات مؤسسة المكتبة الوطنية تتلاقى مع مع الدول واللغة العربية من خلال برنامج دعم الترجمة ونشر مؤلفات برازيلية في الخارج. ومن ضمن الأعمال التي تمت ترجمتها إلى أمم شمال إفريقيا والشرق الأوسط، منها المعاصرة مثل“Infâmia” لـ آنا ماريا ماشادو, الذي أُصْدِرَ في مصر, والأعمال الكلاسيكية مثل“Dom Casmurro – السيد كاسومورو” لـ ماشادو دي اسيس وتم إصداره كذلك في مصر. أما” الأَخَوَان – Dois Irmãos” لـ ميلتون حاطوم فتمت ترجمته ونشره في لبنان.

ويؤكد لاتيشسي قائلاً:” ما تم انتاجه في مختبر الأندلس تمت تَمَحُصُهُ لاحقا من قبل المثقفين العرب في البرازيل الذين اعتبروا البرازيل الأندلس الجديد. ومع إعادة إحياء الادب العربي الذي يمر بساوباولو والريو دي جانيرو، لَمَعَ المؤلفون البرازيليون من أصول عربية في البرازيل وخارجها”. ويضيف:“هناك خيال بَنَّاء في هذا الأندلس الجديد تعكسه أعمال أدبية هامة جداً من القرن العشرين بالنسبة للعام العربي، انطلاقاً من الهجرة ومن ثم إلى الحضور العربي في البرازيل بشكل خاص وفي أمريكا اللاتينية بشكل عام. ومن ناحية أخرى تمتلك البرازيل قوة وهي نقطة فارقة وهي اللغات التي تتم ممارستها هنا, والتنوع الذي تم تحقيقه في بلادنا والجودة العالية للأدب البرازيلي والذي توسع في السنوات الأخيرة بطريقة رائعة”.

ويجدد لوتشيسي التأكيد بأن المكتبة الوطنية لديها أهداف واحتياجات، فكيف يمكنها أن تصبح أكثر رقمنةً؟ فمن حيث عدد الزوار عبر الانترنت واللذين يصل عددهم إلى ما يقارب 100 مليون! فهي بحاجة للمزيد من الأدوات من أجل تنفيذ مهام المؤسسة والمزيد من الاستثمارات. وقد بدأت بالحصول على بعضها مثل مساهمة وزارة الثقافة والتي بلغت 22 مليون ريال برازيلي من أجل توسيع المبنى الملحق للمؤسسة.

“ووفقاً لليونيسكو (منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) فإن المكتبة الوطنية من ضمن أهم 10 مكتبات في العالم من حيث الجودة الجوهرية والثروة التي تضمها، وبالتالي فإن المهمة الكبرى هي تعميق وتعزيز أهمية مكانة المكتبة الوطنية في الفكر البرازيلي. هي ملك الجميع وهي للجميع ...وهي منفتحة”.

وأفاد لوتشيسي أن الهدف هو أن تصبح المكتبة الوطنية بالنسبة للمجتمع البرازيلي“مرآة” بمجرد النظر إليها لا يشعر أحد بأنه مهمل. إن استحضار الذاكرة حول الكويلومبوس ولغات السكان الأصليين وصور القرى هو جزء من هذه المبادرة. ففي أغسطس/آب، أودِعَتْ في المؤسسة أول ترجمة للدستور إلى لغة أصلية هي لغة نهينغاتو، وهي لغة الأمازون التي تعود أصولها إلى توبي. وشهد الحفل رئيسة المحكمة العليا آنذاك، القاضية روزا ويبر، وهي أول زيارة لرئيس السلطة القضائية إلى المؤسسة منذ مائة عام.

ويختتم لوتشيسي قائلاً:“نؤمن بأن المكتبة الوطنية لديها مهمة في تطوير دبلوماسية الكتاب وتحقيق نوعاً من الجغرافيا السياسية للسلام ولإظهار أن البرازيل يمكنها في هذه اللحظة المشاركة في كونسرت الأمم انطلاقاً من قيمها الثقافية العظيمة)).





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