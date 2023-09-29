تدشين مشروع «سمانا بورتوفينو» المستوحَى من «الريفييرا الإيطالية» في «مدينة دبي للإنتاج» بكلفة 250 مليون درهم

(MENAFN
- Media4pr) عنوان جانبي: «سمانا بورتوفينو» هو تاسع مشروع من أصل 12 مشروعاً تخطط «سمانا للتطوير العقاري» لتدشينها في 2023
(دبي): أطلقت «سمانا للتطوير العقاري»، والتي تُعد واحدة من أسرع الشركات العقارية نمواً في دبي، بحسب بيانات المطورين العقاريين بدبي لدى «دائرة الأراضي والأملاك بدبي»، اليوم مشروعها السكني «سمانا بورتوفينو»، والذي تبلغ كلفته 250 مليون درهم، ويقع في «مدينة دبي للانتاج»، وهي منطقة للتملك الحر وتحظى بشعبية، وتقع بمحاذاة «طريق الشيخ محمد بن زايد»، وعلى مقربة شديدة من «مدينة دبي الرياضية»، «ملعب دبي الدولي للكريكيت»، «المعيصم سيتي سنتر»، «دائرة قرية جميرا»، و«مثلث قرية جميرا».
ويُعد «سمانا بورتوفينو» هو تاسع مشروع من أصل 12 مشروعاً تخطط «سمانا للتطوير العقاري» لتدشينها في عام 2023.
ويتكون مشروع «سمانا بورتوفينو» من طابق سفلي+ طابق أرضي+ 11 طابقاً علويا، ويضم 226 شقة، ويمتد على مساحة 259,501 قدم مربع. ويجسد المشروع العمارة الإيطالية على طراز التجمعات المحلية، والذي يمزج بين المسطحات المائية، نمط الحياة السائد في البلدات، المعيشة الفاخرة وحمامات السباحة الخاصة داخل الشقق.
وتفتخر «سمانا للتطوير العقاري» بكونها رائدة مفهوم حمامات السباحة الخاصة في المشروعات السكنية بدبي.
ويُعد «سمانا بورتوفينو» أول مشروع تُطلقه الشركة في «مدينة دبي للانتاج» كافة وحداته السكنية مزوّدة بحمامات سباحة خاصة مبنية داخل الوحدات. وتُعد «مدينة دبي للانتاج»، والتي كانت تُعرف في السابق باسم «المنطقة الدولية للانتاج الإعلامي»، منطقة عمرانية كبيرة من تطوير «مجموعة تيكوم»، وهي مزيج بين مناطق التملك الحر والمناطق الحرة التجارية. وتتيح منطقة التملك الحر السكنية ضمن «مدينة دبي للانتاج» التملك للأجانب بنسبة 100%.
وعلّق عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، على المشروع الجديد قائلاً: «تمضي «سمانا للتطوير العقاري» قُدُما في تطوير المشروعات بالسرعة السليمة وفي المناطق السليمة عبر دبي. وأتوجه بالشكر إلى مستثمرينا على ثقتهم في مشروعات «سمانا»، والتي تُدر عليهم عائدات أعلى، بالمقارنة مع الأسعار السائدة حالياً في السوق. ويُعد هذا من أحد أسباب بيع مشروعاتنا بسرعة، ومن ثمّ سرعة انتقالنا إلى المشروع التالي».
«سمانا بورتوفينو» هو أول مشروع تطوره «سمانا للتطوير العقاري» في «مدينة دبي للانتاج». وإلى جانب تصميمه المعماري المستلهم من «الريفييرا الإيطالية»، يتضمن المشروع أيضاً حمامات سباحة خاصة، حمام سباحة عمومي، حمام سباحة للأطفال، منصة ترفيهية كبيرة عند سطح حمام السباحة، ملعب لكرة السلة، التزلج على الماء، منطقة مخصصة للشواء، مضمار للركض، ملعب للرياضات، صالة للجلوس لممارسة الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، صالة مكشوفة وأخرى مغلقة للياقة البدنية، ومنطقة مُخصّصة لممارسة لعبة تنس الطاولة.
جدول للسداد على مدى8 سنوات:
تبدأ أسعار الشقق في مشروع «سمانا بورتوفينو» من 669.000 درهم «182.144 دولار». وتتيح إدارة المشروع للسكان خطة للسداد على مدى ثماني سنوات، بنسبة 1% كل شهر. ومن شأن خطة السداد المرنة هذه أن تجعل من المشروع خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال من شقة مستأجرة إلى امتلاك منزل في دبي. ومن المقرر تسليم المشروع في مارس 2026.
واختتم فاروق بقوله: «وفي مقابل هذه الثقة، تلتزم «سمانا» بتقديم عروض جديدة، كمساعدة المستثمرين في تأجير شققهم من الباطن للسياح والزوّار في دبي، وهو ما يضيف إليهم المزيد من العائدات على استثماراتهم في مشروعاتنا. لذا، أطلقنا «سمانا هوليدايز» للمساعدة في تحويل الوحدات السكنية إلى بيوت للعطلات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أصول «سمانا» تضمن للمستثمرين عائدات تنافسيية تبلغ نسبتها 24%».
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