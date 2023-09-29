الوجبة الساخنة تثير أزمة بين الحكومة والمعارضة ومنظمات الرعاية الاجتماعية في النمسا





تعرض المستشار النمساوي كارل نيهامر وحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه لانتقادات من المعارضة بسبب التعليقات بشأن فقر الأطفال.

وأصر نيهامر وحزبه الشعب النمساوي على أن الحزب متعاطف، رغم التصريحات التي تم الإدلاء بها حول الوجبات الساخنة الخاصة بالشباب والتي وصفها البعض بأنها مسيئة بعد ظهورها هذا الأسبوع في مقطع فيديو.

وأظهر المقطع الذي تمت مشاركته على نطاق واسع، نيهامر وهو يصر على أن الوجبات المتاحة متوفرة بأسعار منخفضة في النمسا ويتساءل لماذا تثور أقاويل حول عدم توافر وجبة عشاء ساخنة للأطفال في البلاد.

وقال نيهامر لأعضاء الحزب في يوليو :"هل تعرفون ما هي أرخص وجبة ساخنة في النمسا؟ إنها ليست صحية، لكنها رخيصة: إنها وجبة هامبرجر في ماكدونالدز".

وأثارت تعليقاته انتقادات من المعارضة ومنظمات الرعاية الاجتماعية.

كما تم تسجيل تعليقات لنيهامر أيضا وهو ينتقد النسبة العالية من العاملين بدوام جزئي في النمسا، قائلا إنه إذا كانت هناك رغبة فى الحصول على مزيد من المال، فلا بد من العمل بشكل أكبر، وذلك في تعليقات اعتبرت ساخرة.

ولكن حزب الشعب النمساوي دافع عنه يوم الجمعة، وأصر على أهمية المسؤولية الشخصية والأداء.

وقال الأمين العام للحزب كريستيان ستوكر:" لا ينقصنا التعاطف". وأضاف أن النمسا لديها واحد من أفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية وواحد من أدنى معدلات الفقر في جميع أنحاء العالم بنسبة 3ر2٪.

وقال ستوكر إن السياسة الاجتماعية لحزب الشعب النمساوي تمكنت من الحفاظ على استقرار معدل الفقر رغم البيئة الصعبة.

وأضاف ستوكر إن واحدا من بين كل أربعة أشخاص يعمل بدوام جزئي بشكل اختياري.

ودافع نيهامر أيضا عن تعليقاته، وقال في مقطع فيديو نشر على منصة إكس "تويتر سابقا" ، يوم الجمعة: أقف إلى جانب حقيقة أنه ينبغي مكافأة الأداء.. وأقف إلى جانب حقيقة أنه ينبغي على الآباء رعاية أطفالهم".

وفيما يتعلق بحقيقة أن مقطع الفيديو ظهر الآن فحسب، أشار حزبه الشعب النمساوي إلى المعارضة وأشار أيضا إلى أنه تمت مشاركته بعد أيام قليلة من إطلاق الحكومة حملة تحمل عنوان "ثقوا في النمسا"، والتي تحدد انجازات الحكومة.

وقال ستوكر، في الفيديو، كان المستشار يبالغ لتوضيح نقطة ما، بطريقة ملائمة لفعالية داخلية في السياسية أو في مكان آخر.

وأضاف أنه من حيث المحتوى، عسكت تصريحات المستشار أيضا الخط الرسمي لحزب الشعب النمساوي.



