وزارة الخارجية الألمانية ترد بحسم على منشور لإيلون ماسك عن عمليات إنقاذ المهاجرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
جذب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اهتمام وزارة الخارجية الألمانية الجمعة بمنشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" عن عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل منظمات إغاثية في البحر المتوسط.
وأعاد ملياردير قطاع التكنولوجيا نشر منشور لمستخدم آخر ينتقد فيه عمل "سفن الإنقاذ الألمانية "المدعومة" والتي تقوم "بجمع مهاجرين غير شرعيين وإنزالهم في إيطاليا".
وتساءل ماسك قائلا: "هل يعلم الجمهور الألماني بذلك؟".
وسارعت الخارجية الألمانية للرد عبر حسابها باللغة الإنجليزية قائلة: "نعم. إنها توصف بإنقاذ أرواح".
ويدور نزاع بين حكومتي روما وبرلين بشأن هذه القضية.
وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن دهشتها هذا الأسبوع للمساعدات المالية الألمانية لمنظمات إنقاذ المدنيين في البحر.
وتعتبر روما دعم الحكومة الألمانية لمنظمات الإغاثة التي تهتم بمهاجرين على الأراضي الإيطالية، تدخلا في شؤونها المحلية.
وأشارت برلين إلى أن هذا الدعم إنما هو تنفيذ لقرار اتخذه البرلمان.
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