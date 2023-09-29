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وزارة الخارجية الألمانية ترد بحسم على منشور لإيلون ماسك عن عمليات إنقاذ المهاجرين

9/29/2023 8:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


جذب رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اهتمام وزارة الخارجية الألمانية الجمعة بمنشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" عن عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل منظمات إغاثية في البحر المتوسط.

وأعاد ملياردير قطاع التكنولوجيا نشر منشور لمستخدم آخر ينتقد فيه عمل "سفن الإنقاذ الألمانية "المدعومة" والتي تقوم "بجمع مهاجرين غير شرعيين وإنزالهم في إيطاليا".

وتساءل ماسك قائلا: "هل يعلم الجمهور الألماني بذلك؟".

وسارعت الخارجية الألمانية للرد عبر حسابها باللغة الإنجليزية قائلة: "نعم. إنها توصف بإنقاذ أرواح".

ويدور نزاع بين حكومتي روما وبرلين بشأن هذه القضية.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن دهشتها هذا الأسبوع للمساعدات المالية الألمانية لمنظمات إنقاذ المدنيين في البحر.

وتعتبر روما دعم الحكومة الألمانية لمنظمات الإغاثة التي تهتم بمهاجرين على الأراضي الإيطالية، تدخلا في شؤونها المحلية.

وأشارت برلين إلى أن هذا الدعم إنما هو تنفيذ لقرار اتخذه البرلمان.

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