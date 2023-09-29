تحذير من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية .. تنبيه مهم لمواطني الإمارات المتواجدين في نيويورك

أصدرت قنصلية الإمارات في نيويورك تنبيهاً مهماً بشأن أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية.

وقالت القنصلية في حسابها عبر منصة "إكس" : " تنبيه لمواطني دولة الإمارات المتواجدين في ولاية نيويورك، يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم".



وأضافت " يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الاخبار المحلية الأمريكية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية. لحالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرة على الرقم 911 .

كما يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على الرقم

2124197670

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