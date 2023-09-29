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تحذير من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية .. تنبيه مهم لمواطني الإمارات المتواجدين في نيويورك

9/29/2023 7:31:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت قنصلية الإمارات في نيويورك تنبيهاً مهماً بشأن أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية.

وقالت القنصلية في حسابها عبر منصة "إكس" : " تنبيه لمواطني دولة الإمارات المتواجدين في ولاية نيويورك، يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم".


وأضافت " يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الاخبار المحلية الأمريكية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية. لحالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرة على الرقم 911 .
كما يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على الرقم
2124197670
".

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