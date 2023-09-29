تحذير من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية .. تنبيه مهم لمواطني الإمارات المتواجدين في نيويورك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت قنصلية الإمارات في نيويورك تنبيهاً مهماً بشأن أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية.
وقالت القنصلية في حسابها عبر منصة "إكس" : " تنبيه لمواطني دولة الإمارات المتواجدين في ولاية نيويورك، يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم".
وأضافت " يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الاخبار المحلية الأمريكية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية. لحالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرة على الرقم 911 .
كما يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على الرقم
2124197670
".
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