مطار دبي الدولي.. 63 عاماً من الإنجازات

نجح مطار دبي الدولي خلال 63 عاماً في التحول من مهبط صغير يعمل بشكل أساسي كمحطة للتزود بالوقود لقلة من شركات الطيران ليصبح بوابة دولية لأكثر من 90 شركة خطوط جوية تخدم أكثر من 257 وجهة في 104 دول حول العالم وعلى رأس المحاور العالمية للمسافرين الدوليين.

ومنذ هبوط أول طائرة في مطار دبي في 30 سبتمبر 1960، أقلعت «رحلة اللامستحيل» التي بدأت من مبنى صغير بطاقة استيعابية 200 مسافر ومدرج من الرمال ليصبح مطار دبي «قبلة العالم ووجهته»، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويواصل المطار رحلة الصعود والارتقاء، على المطارات العالمية مع نجاحه في تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، مواصلاً الحفاظ على مكانته الدولية على رأس المطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.