«إم إم إي سي مانسمان» تعرض مشاريعها في «أديبك»

أعلنت شركة ((إم إم إي سي مانسمان)) الإماراتية العاملة في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك 2023)) .

والذي يقام خلال الفترة من 2 ـ 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)). وتندرج مشاركة الشركة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها وتوسيع قاعدة عملائها، باعتبار المعرض والمؤتمر منصة استثنائية تضم أكثر من 2200 شركة محلية وعالمية وتجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وتهدف الشركة إلى استعراض حزمة المشاريع التي تعمل عليها على مستوى الدولة إلى جانب الخدمات التي تقدمها، ومن بينها مشروع محطة تعبئة المركبات بالطاقة الهيدروجينية الخضراء ومحطات إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى دراسات الجدوى والتصاميم والدراسات المتعلقة بجميع أعمال الهندسة والتصميم الأولية.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي للشركة: يعد ((أديبك)) منصة عالمية تتيح فرصة التواصل والتفاعل مع أبرز الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الطاقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.