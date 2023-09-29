تدشين «سمانا بورتوفينو» في مدينة دبي للإنتاج

أطلقت ((سمانا للتطوير العقاري)) مشروعها السكني ((سمانا بورتوفينو)) بتكلفة 250 مليون درهم في مدينة دبي للإنتاج. ويعد ((سمانا بورتوفينو)) تاسع مشروع من أصل 12 مشروعاً تخطط ((سمانا للتطوير العقاري)) لتدشينها العام الجاري.

ويتكون المشروع من طابق سفلي + طابق أرضي + 11 طابقاً علوياً، ويضم 226 شقة، ويمتد على مساحة 259,501 قدم مربعة.

ويجسد المشروع العمارة الإيطالية على طراز التجمعات المحلية، الذي يمزج بين المسطحات المائية، ونمط الحياة السائد في البلدات، والمعيشة الفاخرة وحمامات السباحة الخاصة داخل الشقق. ويعد ((سمانا بورتوفينو)) أول مشروع تطلقه الشركة في ((مدينة دبي للانتاج)) كافة، وحداته السكنية مزوّدة بحمامات سباحة خاصة مبنية داخل الوحدات.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: ((تمضي سمانا للتطوير العقاري قدماً في تطوير المشروعات بالسرعة السليمة وفي المناطق السليمة عبر دبي. وأتوجه بالشكر إلى مستثمرينا على ثقتهم في مشروعات ((سمانا))، التي تُدر عليهم عائدات أعلى، بالمقارنة مع الأسعار السائدة حالياً في السوق. ويعد هذا من أسباب بيع مشروعاتنا بسرعة، ومن ثم سرعة انتقالنا إلى المشروع التالي)).

و((سمانا بورتوفينو)) هو أول مشروع تطوره ((سمانا للتطوير العقاري)) في ((مدينة دبي للإنتاج)). وإلى جانب تصميمه المعماري المستلهم من ((الريفييرا الإيطالية))، يتضمن المشروع أيضاً حمامات سباحة خاصة.