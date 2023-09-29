أعلى هيئة تشريعية مالية تسعى إلى فرض قيود عالمية على اقتراض صناديق التحوط

تجري هيئة مراقبة الاستقرار المالي في العالم تحقيقاً حول تراكم الديون خارج البنوك التقليدية، في إطار سعيها للحدّ من اقتراض صناديق التحوط وتعزيز الشفافية.

وصرح كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن الهدف من المراجعة هو معالجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بما يعرف بـ((المؤسسات غير المصرفية))، والتي تشمل صناديق التحوط وجهات الاستثمار في الملكية الخاصة.

وقال: ((إذا أردنا الحد من مواطن الضعف في العالم الذي نحلم به، فعلينا معالجة هذه القضية))، في إشارة إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الديون غير المصرفية في تفاقم الأزمات الأخيرة، مثل انهيار سوق السندات مع بداية (كوفيد 19). وذكر نوت أن هذه المراجعة باتت تحتل الأولوية باعتبار أن النفوذ غير المصرفي يمكن أن يهدد الاستقرار المالي.

وخلال المؤتمر الذي عقد في مارس 2020 لمناقشة ظاهرة ((الاندفاع نحو النقد))، وجهت انتقادات حادة إلى صناديق التحوط التي تعمل بهوامش مضاربة مالية مرتفعة، تقوم باقتراضها عادة من البنوك لمضاعفة أحجام استثماراتها، حيث وجه إليها اللوم في دفع أسواق السندات العالمية إلى السقوط الحر.

وقال نوت: ((في بعض المجالات، يمكننا التخفيف من المخاطر من خلال المزيد من الشفافية))، في إشارة إلى ضرورة إفصاح البنوك عن معلومات إقراض صناديق التحوط والمؤسسات الأخرى.

وأوضح بقوله: إلى جانب ذلك قد تكون هناك مجالات أخرى ينبغي علينا التدخل بقوة للحد من أحجام الهوامش المالية التي يتم استخدامها في الاستثمار.

ويفتقر مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والجهات التشريعية، إلى صلاحيات قانونية ملزمة، ولكن يمكنه من خلال توصيات وقرارات أعضائه، كل في إطار مسؤولياته ضمن دولته، أن يحدد مسار السياسات. وتأمل الهيئة إعلان توصيات بشأن المراقبة والحد من هوامش الاستثمار غير المصرفية في العام المقبل.

وقال نوت، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تشمل دفع البنوك إلى طلب المزيد من الضمانات من صناديق الاستثمار نظير الاقتراض مقابل أنواع معينة من الأوراق المالية، الأمر الذي من شأنه تقييد الإقراض في نهاية المطاف.

وأضاف بقوله: إن انهيار شركة أركيجوس كابيتال عام 2021، والذي تسبب في خسارة 4.7 مليارات دولار أسهمت في سقوط بنك كريدي سويس، قد سلط الضوء على خطورة عدم توافر معلومات كافية حول الاقتراض غير المصرفي.

وقال: ((لقد أظهرت قضية أركيجوس أنه لم يكن هناك الكثير من الشفافية بشأن علاقة البنوك بتلك الشركة، وأن البنوك الفردية لم تكن تعلم شيئاً عن حجم انكشاف البنوك الأخرى، ولذلك لم تكن هناك رقابة موحدة. وهذا الأمر بالتحديد سيكون مطروحاً للمناقشة)).

جدير بالذكر أنه من بين المشاركين في رئاسة لجنة المراجعة سارة بريتشارد، رئيس قطاع الأسواق في هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، وكورنيليا هولثاوزن، رئيس الاستقرار المالي بالبنك المركزي الأوروبي. وصرحت فيرينا روس، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في أوروبا المعروفة باسم ((إيسما))، لصحيفة ((فاينانشيال تايمز))، بأنها ترحب بالجهود التي يبذلها مجلس الاستقرار المالي لتحسين الشفافية.

وقالت إنه من المهم بالنسبة للبنوك أن يكون لديها معرفة جيدة بمن تقرضهم للتأكد من حقيقة أوضاعهم.

وتشمل المحاولات السابقة لمراجعة تراكم الديون خارج النظام المصرفي التقارير السنوية الصادرة عن المجموعة الدولية لمراقبي الأوراق المالية ((أيوسكو))، والتي اختصت بإقراض صناديق الاستثمار، وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2019.