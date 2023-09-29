التضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر يتراجع لأدنى مستوياته خلال عامين

سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين، على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 %، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5 % في سبتمبر. ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6 % في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة لأزمة أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، لكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو، وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. كذلك تباطأ التضخم الأساسي من 5.3 % في أغسطس إلى 4.5 % في سبتمبر.