«كريدي سويس» يتوقع خسارة 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث

قال بنك ((كريدي سويس)) السويسري إنه قد يسجل خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل خروجه من المزيد من الأنشطة بعد استحواذ بنك ((يو بي إس جروب)) المنافس عليه في وقت سابق من العام الحالي.

ونقلت وكالة ((بلومبرج)) للأنباء عن التقرير المالي لـ ((كريدي سويس)) عن النصف الأول من العام الحالي أنه من المتوقع تسجيل خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد قرار ((يو بي إس)) الخروج من بعض محافظ القروض. وهذه القروض التي أعاد ((يو بي إس)) النظر فيها، هي جزء من أصول كريدي سويس التي تم نقلها إلى وحدة للأصول غير الرئيسية للتخلص منها.

كما سيتكبد ((كريدي سويس)) خسائر أخرى بقيمة 600 مليون دولار بسبب قرار خفض قيمة ترتيبات إدارة أصول محددة. في الوقت نفسه، فإن هذه الخسائر لن تؤثر على نتائج ((يو بي إس)) في الربع الثالث من العام الحالي لأنه تم وضع هذه الخسائر في الحساب في وقت سابق.

يذكر أن ((يو بي إس)) الذي حقق أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي، أشار في الشهر الماضي إلى قرار إغلاق نحو ثلثي أنشطة قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في ((كريدي سويس)) بما في ذلك كل أنشطة التداول كجزء من خطة الخروج من الأنشطة التي لا تتوافق مع استراتيجيته الحالية.

وفي الشهر الماضي قال بنك ((يو بي إس)) السويسري، إنه اتخذ قراراً بالدمج الكامل لبنك ((كريدي سويس)) ضمن عملياته. كما أعلن ((يو بي إس)) عن تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثاني من العام، بسبب الاستحواذ الطارئ على منافسه المتعثر.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية ((كريدي سويس)) ستختفي خلال الأعوام المقبلة، حيث يخطط بنك ((يو بي إس)) لدمج البنك السويسري بالكامل ضمن مجموعته الخاصة. وقال ((يو بي إس)) إنه من المتوقع الانتهاء من عملية الدمج في عام 2024.