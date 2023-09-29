انطلاق الموسم الثاني من مهرجان «لولو عالم المأكولات»

انطلق الموسم الثاني من مهرجان ((لولو عالم المأكولات)) في جميع متاجر ((لولو هايبرماركت)) في الإمارات.

شهد افتتاح المهرجان، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ثلاثة طهاة مشهورين ومحبوبين في متاجر ((لولو هايبرماركت)) في الإمارات، وهم الشيف ميرا في أبوظبي، والشيف مصبح الكعبي في دبي، والشيف نيكيتا غاندي باتني في الشارقة، حيث يتم إتاحة الفرصة للطهاة الطموحين لتعلم نصائح الطهي خلال مشاهدة كبار الطهاة في عروض طبخ مباشرة. وقال أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو: يعد الطعام لغة عالمية لها القدرة على التقريب بين الثقافات فهي وسيلة قوية للتبادل يمكنها أن توحد الناس في جميع أنحاء العالم.