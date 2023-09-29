عطلة صينية تدعم الطلب على النفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مسجلة مكسباً أسبوعياً بنحو 3% بفضل شح الإمدادات الأمريكية والتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار، أو 1.43 %، إلى 93.02 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي حل أجلها أمس 88 سنتاً، أو 0.92 %، إلى 96.26 دولاراً . وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 97 سنتاً، أو 1.04 % إلى 94.07 دولاراً.

وتلقت الأسعار دعماً من شح الإمدادات الأمريكية مع وصول المخزون في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى بالفعل منذ يوليو 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود في الصين مع بدء عطلة الأسبوع الذهبي ولمدة أسبوع.

ومن المتوقع أن يزيد السفر الداخلي الطلب على الوقود أيضاً، إذ تظهر بيانات على تطبيق للطيران أن متوسط عدد الرحلات اليومية المحجوزة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بالأسبوع الذهبي في عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولاراً في الربع الأخير من العام الجاري، و86.45 دولاراً العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 42 خبيراً اقتصادياً ونشرته أمس.