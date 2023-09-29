ارتفاع العملات المشفرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت العملات المشفرة، أمس، وزاد سعر عملة بيتكوين 2 % إلى 27016.80 دولاراً خلال التعاملات، كما ارتفعت الإيثيريوم 2.91 % إلى 1672.46 دولاراً.
وصعدت الريبل 1.91 % إلى 51.10 سنت. وقال ناطق باسم شركة ((فالكيري)) لإدارة الأصول إن شركته بدأت في شراء العقود الآجلة لعملة الإيثيريوم بعد حصولها على التصريحات اللازمة للجمع بينها وبين عقود البيتكوين ضمن صندوق واحد.
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