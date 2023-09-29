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ارتفاع العملات المشفرة

9/29/2023 7:30:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت العملات المشفرة، أمس، وزاد سعر عملة بيتكوين 2 % إلى 27016.80 دولاراً خلال التعاملات، كما ارتفعت الإيثيريوم 2.91 % إلى 1672.46 دولاراً.

وصعدت الريبل 1.91 % إلى 51.10 سنت. وقال ناطق باسم شركة ((فالكيري)) لإدارة الأصول إن شركته بدأت في شراء العقود الآجلة لعملة الإيثيريوم بعد حصولها على التصريحات اللازمة للجمع بينها وبين عقود البيتكوين ضمن صندوق واحد.

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