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نفقات الاستهلاك الشخصي تصعد بـ«وول ستريت»

9/29/2023 7:30:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع أمس، بعد أن أبقت قراءة جاءت دون المتوقع لمقياس أساسي للتضخم الآمال حية في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر داو جونز 216.27 نقطة أو 0.64 % إلى 33882.61 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 28.48 نقطة أو 0.66 % إلى 4328.18 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك 136.43 نقطة أو 1.03 % إلى 13337.71 نقطة في مستهل التداولات.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة. وصعد مؤشر ستوكس 0.6 % خلال التعاملات.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر. واتجه مؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3 %، مع تخلف مؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبداً خسارة 4.6 %.

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