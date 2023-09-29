الإمارات وتايلاند تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى مملكة تايلاند، اتفقت خلالها الدولتان الصديقتان على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو المشترك، مع التركيز على عدد كبير من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة والسفر والسياحة وغيرها.

وعقد معاليه اجتماعاً مع جورين لاكساناويسيت بومتام ويشاياشاي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة في تايلاند. وناقش الجانبان خلال لقائهما في العاصمة بانكوك استراتيجيات تسريع تدفقات التجارة والاستثمار، واستعرضا التقدم المحرز في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بعدما دخلت جولتها الرابعة.

كما التقى معاليه، برفقة عبيد سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى تايلاند، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، سانان أنغوبولكول رئيس غرفة التجارة التايلاندية، حيث استعرضا الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وفرص إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: إن هناك حرصاً متبادلاً بين الإمارات وتايلاند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى التالي من النمو الاقتصادي المشترك عبر خلق المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين. وأضاف: ((تعد تايلاند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، كما أنها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة جنوب شرق آسيا، وتعزز بسرعة مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الأعمال الواعدة في المنطقة)).

وأكد أن الدولتين تواصلان التعاون البناء معاً لتعزيز التدفقات التجارية البينية، واستحداث منصة لتأسيس مشاريع وشراكات جديدة للمستثمرين، وخلق المزيد من الفرص المتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن الإمارات وتايلاند تتمتعان بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها الصاعد في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 3.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 3.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصاراً باسم ((آسيان))، بحصة تبلغ 20 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول الرابطة، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، وتحل في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً.