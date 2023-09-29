750 مليون مسافر عبر مطار دبي في 10 سنوات

قدّرت مصادر في مطار دبي الدولي، الذي يحتفي اليوم بمرور 63 عاماً على افتتاحه، أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبره خلال السنوات العشر الماضية إلى 750 مليون مسافر (بحلول نهاية العام الحالي)، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال العام الحالي 85 مليون مسافر، ليرسخ المطار بذلك مكانته في صدارة أكثر المطارات الدولية نشاطاً.

ووسع مطار دبي الدولي نطاق الوجهات التي يخدمها لتصل إلى 257 وجهة عالمية عبر 91 شركة خطوط جوية تعمل من مطار دبي، فيما بلغ عدد الرحلات عبر المطار خلال النصف الأول 201800 حركة.

ويواصل مطار دبي خططه التوسعية لمواكبة نمو حركة الرحلات وأعداد المسافرين، حيث تم رصد ما بين 6 إلى 10 مليارات درهم لخطط التطوير والتوسعة وفق أرقى المعايير.

ونجح مطار دبي الدولي في إعادة رسم خريطة الطيران العالمية وتوجيه بوصلة الطيران الدولية نحو دبي عبر سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي حلّقت بالمطار إلى قمة المؤشرات العالمية، وتحوّل من مهبط صغير يعمل كمحطة للتزود بالوقود لعدد من الشركات، إلى عملاق عالمي وبوابة للعديد من أكبر الناقلات والخطوط الجوية العالمية والوطنية، أسهمت في نقل محور السفر العالمي إلى دبي عبر خدمة أكثر من 257 وجهة حول العالم.

واحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته للمطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي منذ العام 2014.

ومنذ هبوط أول رحلة يوم 30 أغسطس عام 1960 وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 1.25 مليار مسافر.

وحرص المطار على امتداد تاريخه، على تعزيز طاقاته الاستيعابية بطريقة عصرية ووفقاً لأعلى المعايير ويعمل حالياً على إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في المطار ومواكبة نمو الطلب في أعداد المسافرين.



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