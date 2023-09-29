سبعة آلاف عامل إضافي ينضمون إلى إضراب نقابة اتحاد عمّال السيارات في الولايات المتحدة

انضم سبعة آلاف عضو إضافيين في أكبر اتحاد نقابي لعمال قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إلى إضراب واسع النطاق ينظّم ضد الصانعين الثلاثة الأكبر في ديترويت.

وكان رئيس نقابة "اتّحاد عمّال السيارات" شون فين قد حضّ عمّال مصنعي "فورد" و"جنرال موتورز" في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى إضراب هو الأول الذي ينظّم ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث الأكبر في ديترويت وهي "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتيس" من أجل زيادة الرواتب وتحسين التقديمات.

وقال فين في رسالة بثت مباشرة على يوتيوب في وقت سابق الجمعة "أدعو (عمّال) مصنع التجميع التابع لفورد في شيكاغو إلى التأهب والإضراب، وأدعو (عمّال) مصنع +لانسينغ دلتا تاونشيب+ التابع لجنرال موتورز إلى التأهب والإضراب".

وتابع "أعضاؤنا الشجعان في هذين المصنعين هم موجة التعزيزات الجديدة في نضالنا من أجل عقود قياسية".

وأفاد مسؤول في "اتّحاد عمّال السيارات" وكالة فرانس برس بأن التوقف عن العمل بدأ ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (16,00 ت غ) وفق ما كان مقررا.

ويطالب الاتحاد خصوصا برفع رواتب بنسبة 40% على أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه قادة المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية.

لكن شركات السيارات تعرض حاليا زيادة نسبتها 20 بالمئة فقط.

كذلك تجري النقابة مفاوضات لتمثيل العمال في مصانع فورد للبطاريات، وهو ما ترفضه الشركة إلى الآن.

ووجّه رئيس "فورد" جيم فارلي الذي كان قد لزم الصمت إلى حد كبير منذ بداية التحرّك، الجمعة انتقادات للتكتيك الذي يعتمده فين.

وقال في تصريح للصحافيين "أعتقد أنه كان يمكن أن نتوصّل لتسوية حول الرواتب والتقديمات، لكن +اتّحاد عمّال السيارات+ يبقي الاتفاق رهينة على خلفية مصانع البطاريات".

وعلّقت فورد مؤخرا أعمال البناء في أحد مصانعها، وحذّرت من أنها قد تضطر إلى تقليص الآمال التي تعلّقها على هذا المشروع.

وقال فين "هذا الإضراب يظهر أنه لا يمكن تصنيع سيارات في الولايات المتحدة من دون +اتّحاد عمّال السيارات".

من جهتها، أفادت ستيلانتيس في بيان بأنها "تعمل بشكل مكثّف مع +اتّحاد عمّال السيارات+ من أجل إيجاد حلول للقضايا التي تثير القلق الأكبر لدى موظفينا مع الحفاظ على تنافسية الشركة نظرا إلى المنافسة الشرسة في السوق".

وتابعت "أحرزنا تقدما في مناقشاتنا، لكن لا تزال هناك ثغرات"، مؤكدة التزامها العمل "توصلا لاتفاق عادل ومسؤول يعيد الجميع إلى العمل في أسرع وقت".

ويستخدم "اتّحاد عمّال السيارات" الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر ورقة مساومة، ممارسا مزيدا من الضغوط على الشركات الكبرى توصلا لاتفاق.

بإضافة تحرّك يوم الجمعة يكون عدد أعضاء "اتّحاد عمّال السيارات" المضربين في 21 ولاية أميركية قد تخطى 25 ألفا، أو نحو 17 بالمئة من مجمل الأعضاء.