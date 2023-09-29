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السفير الهندي يشيد بما تتمتع به البحرين من بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تشريعية تحفظ حقوق العمال

9/29/2023 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالوزارة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬حميدان‭ ‬بالسفير‭ ‬الهندي،‭ ‬راجياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬أطلعه‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بسوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬العمالية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بالعمالة‭ ‬الهندية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نوه‭ ‬السفير‭ ‬الهندي‭ ‬بتنامي‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وبنية‭ ‬تشريعية‭ ‬تحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وسليمة،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بجهود‭ ‬الوزارة‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬

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