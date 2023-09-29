السفير الهندي يشيد بما تتمتع به البحرين من بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تشريعية تحفظ حقوق العمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، الخميس في مكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين.
وقد رحب حميدان بالسفير الهندي، راجياً له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية في البحرين. وقد أطلعه على الجهود الوطنية للارتقاء بسوق العمل، بما في ذلك تحديث التشريعات العمالية المتوافقة مع معايير العمل الدولية، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات القوى العاملة، مشيداً في هذا السياق بالعمالة الهندية ومشاركتها في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة.
من جانبه، نوه السفير الهندي بتنامي العلاقات القائمة التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تشريعية تحفظ حقوق العمال ضمن بيئة عمل آمنة وسليمة، منوهاً في هذا السياق بجهود الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤكداً حرص حكومة بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون القائم مع المملكة على صعيد سوق العمل.
كلمات دالة
MENAFN29092023000055011008ID1107168122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.