مجلس الأمن: الهجوم الحوثي على قوة الواجب البحرينية تهديد خطير لعملية السلام في اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أدان أعضاء مجلس الأمن «الهجوم التصعيدي المروع» المنسوب للحوثيين، والذي استهدف أعضاء قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من منتسبي قوة الواجب.
وقال بيان صادر عن أعضاء مجلس الأمن إن هذا الهجوم يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن.
ودعا الحوثيين إلى إنهاء الهجمات الإرهابية، مجدداً التعبير عن قلقه بشأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. كما دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، مشددين على أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني. وذكر البيان أن أعضاء المجلس جددوا تأكيد الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدين دعمهم القوي والمستمر للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
كما أكدوا مجدداً دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ فيما يقوم به من جهود ترمي إلى التوصل إلى التفاوض من أجل تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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