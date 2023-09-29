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مجلس الأمن: الهجوم الحوثي على قوة الواجب البحرينية تهديد خطير لعملية السلام في اليمن

9/29/2023 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدان‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬التصعيدي‭ ‬المروع‮»‬‭ ‬المنسوب‭ ‬للحوثيين،‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬أعضاء‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬لدعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬خطيراً‭ ‬لعملية‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬

ودعا‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية،‭ ‬مجدداً‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬بشأن‭ ‬استهداف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لاحترام‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬جددوا‭ ‬تأكيد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬حاسمة‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬مستدام‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬مؤكدين‭ ‬دعمهم‭ ‬القوي‭ ‬والمستمر‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬وإنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أكدوا‭ ‬مجدداً‭ ‬دعمهم‭ ‬للمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هانز‭ ‬غروندبرغ‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬التفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬يقودها‭ ‬اليمنيون‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المرجعيات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

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