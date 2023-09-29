مقتـرح نيـابـي يـمنـع الاستثمارات الأجنبية الـصـغـيـرة في الـبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يتوجه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬إحدى‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2001،‭ ‬ويهدف‭ ‬التعديل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركاء،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أغراضها‭ ‬ويقسم‭ ‬إلى‭ ‬حصص‭ ‬متساوية‭ ‬القيمة،‭ ‬ولا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬شريك‭ ‬أجنبي‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬مقدم‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬المقترح‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لرأسمال‭ ‬الشريك‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجوده‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬تشريع‭ ‬ينظم‭ ‬مسألة‭ ‬مزاولة‭ ‬الأجانب‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬لوحظ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬حتى‭ ‬البسيطة‭ ‬منها‭ ‬تفتح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬شركات‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬برأسمال‭ ‬قليل‭ ‬جدا‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬الأجنبي‭ ‬مستثمرا‭ ‬حقيقيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬فائدة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬هو‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬للتاجر‭ ‬البحريني‭ ‬وتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬فائدة‭ ‬تذكر،‭ ‬وأن‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لرأس‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يلزم‭ ‬به‭ ‬التاجر‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المحدودة‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التاجر‭ ‬الأجنبي‭ ‬هو‭ ‬مستثمر‭ ‬حقيقي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بغية‭ ‬نموها‭ ‬وتطورها‭.‬

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