15 محورا ضمن طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن الكهرباء والماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬نيابية‭ ‬بخصوص‭ ‬أداء‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وكفاءة‭ ‬انتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وتكلفة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬طلب‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬15‭ ‬محورا‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاتي‭:‬

1‭ ‬ – ‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬وفقا‭ ‬للتشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والوضع‭ ‬المالي‭ ‬للهيئة‭.‬

2-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭.‬

3-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الأدوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬لخفض‭ ‬تكلفة‭ ‬وحدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

4-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬حساب‭ ‬تكلفة‭ ‬وحدة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭.‬

5-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراء‭ ‬واحتساب‭ ‬قيمة‭ ‬وحدة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

6-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الرفاع‭ ‬ومحطة‭ ‬راس‭ ‬أبو‭ ‬جرجور‭ ‬للمياه‭.‬

7-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬المفقودة‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة‭.‬

8-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الكميات‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬ونسبتها‭ ‬للشراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

9-التحقق‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه‭ ‬المستخدمة‭ ‬‮«‬انتاج‭ ‬الهيئة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬وكمياتها‭.‬

10-التحقق‭ ‬من‭ ‬مخزون‭ ‬المياه‭ ‬الارتوازية‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬الملوحة‭ ‬المرتفعة‭.‬

11-‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬المواطن‭ ‬ومعايير‭ ‬احتساب‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭.‬

12-‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مجموع‭ ‬التحصيل‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

13-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقراءات‭ ‬الخاطئة‭ ‬للعدادات‭ ‬والاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمشتركين‭.‬

14-‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬التحصيل‭ ‬ومعايير‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬الوحدة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للمشتركين‭ ‬بجميع‭ ‬الشرائح‭.‬

15-‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬العدادات‭ ‬وأساليب‭ ‬احتساب‭ ‬السعر‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تدقيق‭ ‬ومراجعة‭ ‬للعدادات‭ ‬وطريقة‭ ‬احتساب‭ ‬الاستهلاك‭ ‬ودقتها‭.‬

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