15 محورا ضمن طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن الكهرباء والماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وليد دياب
تقدم النائب محمد الرفاعي وعدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بخصوص أداء هيئة الكهرباء والماء وكفاءة انتاج الكهرباء والماء وتكلفة الدعم المقدم، حيث يتضمن طلب تشكيل اللجنة 15 محورا تتمثل في الاتي:
1 – التحقق من أداء الهيئة وفقا للتشريعات النافذة والخطط الاستراتيجية والوضع المالي للهيئة.
2- التحقق من منظومة التدقيق في الهيئة وإدارة المخاطر.
3- التحقق من وضع الأدوات والإجراءات المناسبة لخفض تكلفة وحدات الكهرباء والماء.
4- التحقق من كيفية حساب تكلفة وحدة الكهرباء والماء على المستهلك.
5- التحقق من اتفاقية الشراء واحتساب قيمة وحدة الكهرباء والماء.
6- التحقق من كلفة الكهرباء المنتجة من محطة الرفاع ومحطة راس أبو جرجور للمياه.
7- التحقق من الخطوات المتخذة للحد من الطاقة المفقودة وتحسين الكفاءة.
8- التحقق من الكميات المنتجة من المحطات ونسبتها للشراء من القطاع الخاص.
9-التحقق من مصادر الطاقة والمياه المستخدمة «انتاج الهيئة والقطاع الخاص» وكمياتها.
10-التحقق من مخزون المياه الارتوازية وكيفية التعامل مع نسبة الملوحة المرتفعة.
11- الوقوف على قيمة الدعم الحقيقي للكهرباء والماء التي يحصل عليها المواطن ومعايير احتساب قيمة الدعم.
12- الوقوف على مجموع التحصيل الفعلي من فواتير الكهرباء والماء.
13- التحقق من المخالفات المتعلقة بالقراءات الخاطئة للعدادات والاضرار التي لحقت بالمشتركين.
14- الوقوف على آلية التحصيل ومعايير تحديد سعر الوحدة للكهرباء والماء للمشتركين بجميع الشرائح.
15- التحقق من أداء العدادات وأساليب احتساب السعر والتحقق من وجود تدقيق ومراجعة للعدادات وطريقة احتساب الاستهلاك ودقتها.
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