المركز الإقليمي يختتم مشاركته في اجتماع لجنة التراث العالمي في الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أُدرجت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬42‭ ‬موقعا‭ ‬تم‭ ‬إدراجه‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬محمية‭ ‬عروق‭ ‬بني‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬كموقع‭ ‬طبيعي،‭ ‬جزيرة‭ ‬جربة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وتل‭ ‬السلطان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أريحا‭ ‬التاريخية‭ ‬بفلسطين‭ ‬كمواقع‭ ‬ثقافية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬بهذا‭ ‬المنجز،‭ ‬متقدّماً‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتونس‭ ‬وفلسطين‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬التراث‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والطبيعي‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صونه‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬وتعريف‭ ‬العالم‭ ‬بقيمته‭ ‬العالمية‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬سيكون‭ ‬حاضراً‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬نظمه‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬جانبية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالرياض،‭ ‬أمسية‭ ‬إطلاق‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬إمكانيات‭ ‬مقدمة‭ ‬لقائمة‭ ‬تراث‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬توازناً‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬المركز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الدولي‭ ‬للآثار‭ ‬والمواقع‭ (‬ ICOMOS ‭) ‬وجلسة‭ ‬نقاش‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ (‬ألِف‭) ‬والصندوق‭ ‬الأفريقي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التراث‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والدول‭ ‬الإفريقية‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عرض‭ ‬للأفلام‭ ‬الفائزة‭ ‬بالنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬أثر‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كرسي‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬وإدارة‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬فعالية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬منتدى‭ ‬كراسي‭ ‬اليونسكو‮»‬‭.‬

كلمات دالة