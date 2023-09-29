المركز الإقليمي يختتم مشاركته في اجتماع لجنة التراث العالمي في الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي مشاركته في اجتماع لجنة التراث العالمي الموسّع الخامس والأربعين والذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، حيث كان للمركز وجود مكثف خلال الأنشطة الجانبية للاجتماع من خلال التنظيم المباشر لعدد من الفعاليات أو الحضور بمخزونه المعرفي والعلمي من خلال خبرائه وكوادره في عدد آخر منها.
وخلال اجتماع لجنة التراث العالمي هذا العام أُدرجت ثلاثة مواقع عربية على قائمة التراث العالمي من بين 42 موقعا تم إدراجه على القائمة حول العالم، وهي محمية عروق بني معارض في السعودية كموقع طبيعي، جزيرة جربة في تونس وتل السلطان في مدينة أريحا التاريخية بفلسطين كمواقع ثقافية.
وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة المركز عن سعادته الغامرة بهذا المنجز، متقدّماً بالتهنئة لكل من المملكة العربية السعودية وتونس وفلسطين على نجاحها في تعزيز مكانة التراث العربي على قائمة التراث العالمي.
وقال إن الدول العربية تمتلك من التراث الثقافي والطبيعي الكثير مما يحتاج إلى جهود إضافية من أجل صونه والحفاظ عليه وتعريف العالم بقيمته العالمية الاستثنائية، مؤكداً أن المركز الإقليمي سيكون حاضراً للتعاون مع مختلف الجهات العربية وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية المعنية من أجل هذا الغرض.
ومن بين ما نظمه المركز الإقليمي من فعاليات جانبية خلال الاجتماع بالرياض، أمسية إطلاق كتاب «استكشاف التراث الثقافي في المنطقة العربية، إمكانيات مقدمة لقائمة تراث عالمي أكثر توازناً» الذي نشره المركز بالتعاون مع المجلس الدولي للآثار والمواقع ( ICOMOS ) وجلسة نقاش بالتعاون مع التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف) والصندوق الأفريقي للتراث العالمي حول سبل تعزيز التعاون في مجال التراث ما بين الوطن العربي والدول الإفريقية.
كما قام المركز الإقليمي بالتعاون مع هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية في تنظيم عرض للأفلام الفائزة بالنسخة الثانية من مسابقة الأفلام القصيرة «حكاية أثر»، إضافة إلى تنظيمه بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث العالمي وإدارة السياحة المستدامة في المنطقة العربية فعالية بعنوان: «منتدى كراسي اليونسكو».
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