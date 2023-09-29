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وزير النفط والبيئة يؤكّد أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية

9/29/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬مواردها‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬البيئي‭ ‬العالمي‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬لمزرعة‭ (‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للصقور‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬بالحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬اتفاقية‭ ‬‮«‬سايتس‮»‬،‭ ‬واتفاقية‭ ‬الأنواع‭ ‬المهاجرة‭ (‬ cms ‭) ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استنزاف‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬والأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬والمتابعة‭ ‬والتوعية‭ ‬البيئية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬المهتمين‭ ‬بحماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭. ‬

وقام‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬إنتاج‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ (‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للصقور‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬التحكم‭ ‬والمراقبة‭ ‬للصقور،‭ ‬وغرف‭ ‬العزل‭ ‬والتفريخ،‭ ‬والغرف‭ ‬المخصصة‭ ‬للمقيض،‭ ‬والطرق‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬المزرعة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الصقور،‭ ‬والمرافق‭ ‬والمعدات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المزرعة،‭ ‬وطرق‭ ‬متابعة‭ ‬الطيور‭ ‬ورعايتها‭ ‬وعلاجها‭ ‬وفق‭ ‬الأساليب‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬بيطرة‭ ‬الطيور‭ ‬والصقور‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬خالد‭ ‬القاسمي‭ ‬مالك‭ ‬مزرعة‭ (‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للصقور‭) ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصقور‭ ‬وبأنواعها‭ ‬المتعددة‭ ‬مثل‭ ‬الحر‭ ‬والجير‭ ‬والوكري‭ ‬والشاهين‭ ‬بنوعيه‭ ‬البحري‭ ‬والجبلي،‭ ‬أصبحت‭ ‬تعيش‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬خاصة‭ ‬ومغلقة‭ ‬لغرض‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتفريخ‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سلالاتها،‭ ‬حيث‭ ‬تخضع‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬تزاوج‭ ‬بتدخلات‭ ‬بشرية،‭ ‬وتدخل‭ ‬ضمنها‭ ‬عملية‭ ‬التهجين،‭ ‬وهي‭ ‬دمج‭ ‬نوعين‭ ‬مختلفين‭ ‬من‭ ‬الصقور‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬ذاتها‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جيل‭ ‬يجمع‭ ‬صفات‭ ‬الأبوين‭. ‬

وأعرب‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬القاسمي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬دعمة‭ ‬الدائم‭ ‬للهواة‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المهتم‭ ‬برعاية‭ ‬الطيور‭ ‬النادرة‭ ‬وحماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ومحمية‭ ‬متنزه‭ ‬العرين‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬نقل‭ ‬الصقور‭ ‬وعلاجها،‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬والعناية‭ ‬اللازمة‭ ‬لها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حمايتها‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعاهدات‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬لرعاية‭ ‬الأنواع‭ ‬الفطرية‭. ‬

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