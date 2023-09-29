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وزارة الخارجية تبحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

9/29/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابعة‭ ‬والستين‭ ‬المنعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬25‭-‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فيينا‭ ‬بجمهورية‭ ‬النمسا‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬رافائيل‭ ‬غروسي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬هنأ‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬فترة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬إضافية،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستخدام‭ ‬السلمي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬النووية،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بعمل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الدؤوب‭ ‬والإنجازات‭ ‬السابقة‭ ‬للوكالة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬منفصل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬بالوكالة‭ ‬والمختص‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬الحالية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬الفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬النووية‭ ‬لدعم‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬ومعالجة‭ ‬التلوث‭ ‬البيئي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وزيادة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الوكالة‭.‬

وشارك‭ ‬الوفد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬وجلسات‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬أثناء‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابعة‭ ‬والستين‭.‬

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