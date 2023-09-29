وزارة الخارجية تبحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية مع عدد من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين المنعقد خلال الفترة 25-29 سبتمبر 2023م في مدينة فيينا بجمهورية النمسا.
وخلال الاجتماع مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هنأ السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للوكالة على إعادة انتخابه فترة أربع سنوات إضافية، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيا والعلوم النووية، كما أشاد بعمل المدير العام الدؤوب والإنجازات السابقة للوكالة ودورها في تعزيز التعاون الدولي من أجل السلام والتنمية.
كما التقى في اجتماع منفصل مع الفريق المسؤول عن التعاون الفني بالوكالة والمختص بالإشراف على مشاريع التعاون الفني الحالية لمملكة البحرين، حيث ناقش الجانبان الفرص المستقبلية المتاحة لتطوير التعاون بما في ذلك المشاريع المتعلقة باستخدام التكنولوجيا والعلوم النووية لدعم مرضى السرطان ومعالجة التلوث البيئي على وجه الخصوص، كما تم مناقشة أهمية تطوير القدرات الوطنية وزيادة المشاركة في الدورات التدريبية الإقليمية والعالمية التي تنظمها الوكالة.
وشارك الوفد المشارك في جميع أعمال المؤتمر وجلسات التصويت على مشاريع القرارات التي طرحت أثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين.
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