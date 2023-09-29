سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي محافظ ولاية أوكلاهوما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مع كيفن ستيت محافظ ولاية أوكلاهوما.
وخلال الاجتماع، بحث الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، العلاقات التجارية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والفرص التجارية المتاحة في إطار التعاون الاستثماري والتجاري مع ولاية أوكلاهوما، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الفرص والمجالات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتعاون الاقتصادي وخاصة أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية في كل مجالات التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح البلدين.
وتطرق السفير خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى دراسة عقد اتفاقات توأمة بين مدن ولاية أوكلاهوما ومدن مملكة البحرين.
من جهته، أكد محافظ ولاية أوكلاهوما حرصه على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.
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