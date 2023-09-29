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سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي محافظ ولاية أوكلاهوما

9/29/2023 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مع‭ ‬كيفن‭ ‬ستيت‭ ‬محافظ‭ ‬ولاية‭ ‬أوكلاهوما‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والفرص‭ ‬التجارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬والتجاري‭ ‬مع‭ ‬ولاية‭ ‬أوكلاهوما،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬والمجالات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬تشهد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭.‬


‬وتطرق‭ ‬السفير‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقات‭ ‬توأمة‭ ‬بين‭ ‬مدن‭ ‬ولاية‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬ومدن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬ولاية‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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