((حكاية المنامة)) تحتفي بالدكتور عبدالحسين ميرزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





احتفت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬بمسيرة‭ ‬د‭. ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬د‭. ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭.‬

شهد‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬مصور‭ ‬استعرض‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬سيرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا،‭ ‬وقدم‭ ‬مُلخصا‭ ‬لسيرة‭ ‬عطاء‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬سنة،‭ ‬وكما‭ ‬استحضر‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬الراسخة‭ ‬للدكتور‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬عمله‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬بإنجازات‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬وعطائه‭ ‬اللامحدود‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تقلدها‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بشخصيته‭ ‬وأخلاقه‭ ‬وحكمته،‭ ‬وتميزه‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬‮«‬من‭ ‬القامات‭ ‬البارزة‭ ‬الأخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬الذي‭ ‬نحتفي‭ ‬به‭ ‬اليوم،‭ ‬وقد‭ ‬عرفتهُ‭ ‬معلمًا‭ ‬وأستاذًا‭ ‬وقدوةً‭ ‬وأخًا‭ ‬عزيزًا،‭ ‬وزميلاً‭ ‬مهنيًا‭ ‬تجمعت‭ ‬في‭ ‬شخصيته‭ ‬مقومات‭ ‬النجاحِ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصراره‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التجانس‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتعمقة‭ ‬والتقدم‭ ‬العلمي‭ ‬التخصصي‭ ‬والثقافة‭ ‬العالية‭ ‬والقيم‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأخلاق‭ ‬الفاضلة‮»‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬حضر‭ ‬الأمسية،‭ ‬ولفريق‭ ‬مبادرة‭ ‬حكاية‭ ‬المنامة‭ ‬لجهودهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬انعكاس‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬وأهمية‭ ‬التحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬والمثابرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬وجعلها‭ ‬واقعًا‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الأمسيّة‭ ‬قال‭ ‬مؤسس‭ ‬مبادرة‭ ‬حكاية‭ ‬المنامة‭ ‬فاضل‭ ‬آل‭ ‬شرف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سيرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬تمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬السير‭ ‬الملهمة‭ ‬كالتزام‭ ‬ضمن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬وإيمانها‭ ‬التام‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أرشيف‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توثيق‭ ‬السرد‭ ‬الشفهي‭.‬

كلمات دالة