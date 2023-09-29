((حكاية المنامة)) تحتفي بالدكتور عبدالحسين ميرزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت
مروة أحمد:
احتفت مبادرة «حكاية المنامة» بمسيرة د. عبدالحسين ميرزا في خدمة مملكة البحرين، وذلك في أمسية بعنوان «في سبيل الوطن» خلال الأسبوع الماضي، شارك فيها وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إلى جانب عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والشخصيات البارزة في مملكة البحرين، وعدد من أفراد من أسرة د. عبدالحسين ميرزا.
شهد الحفل عرض فيلم مصور استعرض جزءا من سيرة الدكتور عبدالحسين ميرزا، وقدم مُلخصا لسيرة عطاء امتدت إلى أكثر من 60 سنة، وكما استحضر عددًا من المواقف الراسخة للدكتور عبدالحسين ميرزا خلال سنوات عمله.
من جانبه أشاد وزير العمل جميل حميدان بإنجازات الدكتور عبدالحسين ميرزا وعطائه اللامحدود في مختلف المناصب التي تقلدها طوال مسيرته المهنية، منوهًا بشخصيته وأخلاقه وحكمته، وتميزه في الإدارة.
وقال في كلمته: «من القامات البارزة الأخ الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا الذي نحتفي به اليوم، وقد عرفتهُ معلمًا وأستاذًا وقدوةً وأخًا عزيزًا، وزميلاً مهنيًا تجمعت في شخصيته مقومات النجاحِ من خلال إصراره على تحقيق التجانس والتكامل بين العلم والمعرفة المتعمقة والتقدم العلمي التخصصي والثقافة العالية والقيم المجتمعية والأخلاق الفاضلة»
وأعرب الدكتور عبدالحسين ميرزا عن اعتزازه وتقديره لكل من حضر الأمسية، ولفريق مبادرة حكاية المنامة لجهودهم في الاحتفاء بالشخصيات الوطنية التي تعكس المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا انعكاس العمل بروح الفريق وأهمية التحلي بالصبر والمثابرة لتحقيق الأهداف وجعلها واقعًا.
وخلال الأمسيّة قال مؤسس مبادرة حكاية المنامة فاضل آل شرف: «إن سيرة الدكتور عبدالحسين ميرزا تمثل علامة فارقة في النهضة التنموية لمملكة البحرين»، مشيرًا إلى حرص المبادرة على الاستمرار في توثيق السير الملهمة كالتزام ضمن مسؤوليتها المجتمعية وإيمانها التام بأهمية الحفاظ على أرشيف الذاكرة الوطنية من خلال توثيق السرد الشفهي.
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