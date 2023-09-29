الأمين العام للتظلمات: مد جسور التفاهم والتعاون مع الجهات ذات الصلة والمهتمة بعمل الأمانة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات في مكتبها بضاحية السيف السفير إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية المعين لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور الشيخ محمد بن علي آل خليفة مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير وعددٍ من أعضاء الأمانة العامة والسفارة الفرنسية بالمنامة.
وفي مستهل اللقاء رحبت الأمين العام بالسفير الفرنسي الجديد، في زيارته الأولى لمقر الأمانة العامة للتظلمات، وتمنت له النجاح في مهام عمله الدبلوماسي بما يعزز تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.
بعدها قدمت الأمين العام للتظلمات للسفير الفرنسي نبذة عامة وجامعة عن مهام واختصاصات أمانة التظلمات وآلية العمل بها، فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة وفي زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز، ومعايير زيارة تلك الأماكن، كما استعرضت معه أنشطة أمانة التظلمات فيما يخص برامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية الشبيهة، مؤكدةً الحرص المستمر على مد جسور التفاهم والتعاون مع الجهات ذات الصلة والمهتمة بعمل الأمانة مثل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين، ومنها بعثات الدول الأوروبية ومندوبية الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي.
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