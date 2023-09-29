الأمين العام للتظلمات: مد جسور التفاهم والتعاون مع الجهات ذات الصلة والمهتمة بعمل الأمانة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحبت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد،‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬لمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬وتمنت‭ ‬له‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

بعدها‭ ‬قدمت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬للسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬نبذة‭ ‬عامة‭ ‬وجامعة‭ ‬عن‭ ‬مهام‭ ‬واختصاصات‭ ‬أمانة‭ ‬التظلمات‭ ‬وآلية‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬وطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬وفي‭ ‬زيارة‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬والاحتجاز،‭ ‬ومعايير‭ ‬زيارة‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬معه‭ ‬أنشطة‭ ‬أمانة‭ ‬التظلمات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬الشبيهة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والمهتمة‭ ‬بعمل‭ ‬الأمانة‭ ‬مثل‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنها‭ ‬بعثات‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومندوبية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

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