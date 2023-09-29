Saturday, 30 September 2023 03:38 GMT

30.7% من البحرينيين العاملين في الخليج إناث

9/29/2023 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬


أفصحت‭ ‬إحصائية‭ ‬حديثة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬30.75 % ‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هن‭ ‬إناث،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬1171‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬3815‭ ‬موظفا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الخمس‭. ‬

وكانت‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بسبب‭ ‬القرب‭ ‬الجغرافي،‭ ‬حيث‭ ‬شكلوا‭ ‬نحو‭ ‬47 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بعدد‭ ‬1795‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نفسها‭ ‬أيضا‭ ‬نحو‭ ‬36‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الصديقة،‭ ‬وكان‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬425‭ ‬سيدة‭.‬

ووصل‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1784‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬إلا‭ ‬11‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط،‭ ‬5‭ ‬منهن‭ ‬إناث‭.‬

وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬تشكل‭ ‬نحو‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين،‭ ‬بعدد‭ ‬1149‭ ‬موظفا‭. ‬وحلت‭ ‬البحرينيات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬34‭.‬2 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬البحرين،‭ ‬وبعدد‭ ‬401‭. ‬

وجاءت‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى11 % ،‭ ‬وبعدد‭ ‬422‭ ‬موظفا‭. ‬أما‭ ‬الكويت‭ ‬فاستحوذت‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬الرابع‭ ‬بعدد‭ ‬349‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬9 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الدولة،‭ ‬يقترب‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬يسجل‭ ‬الحكومي‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬والخاص‭ ‬نحو‭ ‬199‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭. ‬كما‭ ‬تتفوق‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬الذكور‭ ‬بعدد‭ ‬93‭ ‬سيدة‭ ‬مقابل‭ ‬57‭ ‬رجلا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭.‬

‭ ‬وجاءت‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبعدد‭ ‬100‭ ‬موظفا،‭ ‬17‭ ‬موظفا‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وغالبيتهن‭ ‬إناث‭ ‬بعدد‭ ‬14‭ ‬سيدة‭.‬

وذكرت‭ ‬إحصائية‭ ‬الهيئة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7307‭ ‬موظفين،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬1675‭ ‬سيدة‭ ‬بنسبة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬23 % ‭. ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬5332‭ ‬رجلا‭.‬

ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بينهم‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4180‭ ‬مواطنا‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬57 % ،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬فيصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬1696‭ ‬موظفا‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متقاعدي‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬551‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومتقاعدو‭ ‬قطر‭ ‬نحو‭ ‬584‭ ‬موظفا‭ ‬وعمان‭ ‬نحو‭ ‬296‭ ‬بحرينيا‭.‬

كلمات دالة

MENAFN29092023000055011008ID1107168112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث