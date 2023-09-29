30.7% من البحرينيين العاملين في الخليج إناث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أفصحت‭ ‬إحصائية‭ ‬حديثة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬30.75 % ‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هن‭ ‬إناث،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬1171‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬3815‭ ‬موظفا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الخمس‭. ‬

وكانت‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بسبب‭ ‬القرب‭ ‬الجغرافي،‭ ‬حيث‭ ‬شكلوا‭ ‬نحو‭ ‬47 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بعدد‭ ‬1795‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نفسها‭ ‬أيضا‭ ‬نحو‭ ‬36‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الصديقة،‭ ‬وكان‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬425‭ ‬سيدة‭.‬

ووصل‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1784‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬إلا‭ ‬11‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط،‭ ‬5‭ ‬منهن‭ ‬إناث‭.‬

وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬تشكل‭ ‬نحو‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين،‭ ‬بعدد‭ ‬1149‭ ‬موظفا‭. ‬وحلت‭ ‬البحرينيات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬34‭.‬2 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬البحرين،‭ ‬وبعدد‭ ‬401‭. ‬

وجاءت‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى11 % ،‭ ‬وبعدد‭ ‬422‭ ‬موظفا‭. ‬أما‭ ‬الكويت‭ ‬فاستحوذت‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬الرابع‭ ‬بعدد‭ ‬349‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬9 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الدولة،‭ ‬يقترب‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬يسجل‭ ‬الحكومي‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬والخاص‭ ‬نحو‭ ‬199‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭. ‬كما‭ ‬تتفوق‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬الذكور‭ ‬بعدد‭ ‬93‭ ‬سيدة‭ ‬مقابل‭ ‬57‭ ‬رجلا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭.‬

‭ ‬وجاءت‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبعدد‭ ‬100‭ ‬موظفا،‭ ‬17‭ ‬موظفا‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وغالبيتهن‭ ‬إناث‭ ‬بعدد‭ ‬14‭ ‬سيدة‭.‬

وذكرت‭ ‬إحصائية‭ ‬الهيئة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬والذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7307‭ ‬موظفين،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬1675‭ ‬سيدة‭ ‬بنسبة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬23 % ‭. ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬5332‭ ‬رجلا‭.‬

ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بينهم‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4180‭ ‬مواطنا‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬57 % ،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬فيصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬1696‭ ‬موظفا‭ ‬بنسبة‭ ‬23 % ‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متقاعدي‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬551‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومتقاعدو‭ ‬قطر‭ ‬نحو‭ ‬584‭ ‬موظفا‭ ‬وعمان‭ ‬نحو‭ ‬296‭ ‬بحرينيا‭.‬

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