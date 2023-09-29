30.7% من البحرينيين العاملين في الخليج إناث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
أفصحت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن 30.75 % من البحرينيين العاملين في منطقة الخليج العربي هن إناث، حيث بلغ عددهن نحو 1171 سيدة من أصل 3815 موظفا يعملون في دول الخليج الخمس.
وكانت النسبة الأعلى للبحرينيين الموظفين في المملكة العربية السعودية، بسبب القرب الجغرافي، حيث شكلوا نحو 47 % من إجمالي الموظفين البحرينيين بعدد 1795. وبلغت نسبة البحرينيات الموظفات في المملكة نفسها أيضا نحو 36.3 % من إجمالي البحرينيات الموظفات في دول الخليج الصديقة، وكان عددهن نحو 425 سيدة.
ووصل عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في السعودية إلى ما يقارب 1784 بنسبة 99.3 % من إجمالي العاملين في المملكة، حيث لم يسجل القطاع الحكومي إلا 11 موظفا بحرينيا فقط، 5 منهن إناث.
وكانت نسبة البحرينيين الموظفين في الإمارات العربية المتحدة تشكل نحو 30 % من إجمالي الموظفين، بعدد 1149 موظفا. وحلت البحرينيات العاملات في نفس الدولة في المرتبة الثانية من حيث البحرينيات الموظفات في الخليج، بنسبة وصلت إلى 34.2 % من إجمالي الموظفات في المنطقة، من غير البحرين، وبعدد 401.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى11 % ، وبعدد 422 موظفا. أما الكويت فاستحوذت على الترتيب الرابع بعدد 349 موظفا بحرينيا وبنسبة بلغت نحو 9 % من إجمالي الموظفين في الدول الشقيقة. وفي نفس الدولة، يقترب عدد موظفي القطاع الحكومي من الخاص، حيث يسجل الحكومي نحو 150 موظفا بحرينيا، والخاص نحو 199 موظفا بحرينيا. كما تتفوق الإناث العاملات في الكويت في القطاع الحكومي على الذكور بعدد 93 سيدة مقابل 57 رجلا يعملون في نفس القطاع.
وجاءت عمان في المرتبة الأخيرة بنسبة تصل إلى 3 % من إجمالي البحرينيين الموظفين في الدول الشقيقة، وبعدد 100 موظفا، 17 موظفا منهم في القطاع الحكومي، وغالبيتهن إناث بعدد 14 سيدة.
وذكرت إحصائية الهيئة الصادرة عن الربع الثاني من العام الحالي أن إجمالي البحرينيين المتقاعدين، والذين كانوا يعملون في دول الخليج العربي، يصل إلى 7307 موظفين، يبلغ عدد الإناث منهم نحو 1675 سيدة بنسبة تقترب من 23 % . أما عدد الذكور فيصل إلى 5332 رجلا.
ووصل عدد الذين عملوا في السعودية بينهم إلى نحو 4180 مواطنا بنسبة تصل إلى 57 % ، أما عدد المتقاعدين من الإمارات فيصل عددهم إلى 1696 موظفا بنسبة 23 % . ويبلغ عدد متقاعدي الكويت نحو 551 موظفا بحرينيا ومتقاعدو قطر نحو 584 موظفا وعمان نحو 296 بحرينيا.
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