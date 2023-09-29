خلال 8 شهور من العام الجاريأمانة العاصمة ترصد 113 وتهدم 31 عقارا آيلا للسقوط

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- Akhbar Al Khaleej) قامت أمانة العاصمة برصد 113 وهدم 31 عقارا آيلا للسقوط في المحافظة خلال الفترة يناير - أغسطس 2023 وذلك لما تشكله تلك المباني من خطر على المارة والممتلكات المجاورة، بالإضافة الى مظهرها غير الحضاري.
وذكر مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السَهلي أن البلدية تقوم بحصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات، استنادا الى الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م والتي تخول للبلدية هدم العقار بالطريق الإداري في حال شكل خطورة بالغة على الأفراد وممتلكاتهم ويستدعي ازالته بشكل عاجل.
وأوضح م. السَهلي انه حفاظا على سلامة وأمن المواطنين ودرءا للخطر الذي قد تسببه التصدعات والانهيارات المحتملة للبيوت القديمة والمتهالكة، تقوم أمانة العاصمة بإخطار مالك العقار وإعطائه مهلة حسب الأنظمة والقوانين المتبعة لمراجعة البلدية والمبادرة في تصحيح وضعية العقار، ومن ثم استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ عملية الهدم بعد التأكد من استكمال قطع التيار الكهربائي ومخاطبة كافة الدوائر الحكومية ذات الصلة.
وأضاف مدير عام امانة العاصمة ان عملية رصد والكشف عن البيوت القديمة والآيلة للسقوط مستمرة من خلال الزيارات والجولات الميدانية لفريق العمل المختص لتقييم حالتها الإنشائية، مهيبا بأصحاب العقارات المتهالكة المبادرة في تصحيح واصلاح وضع العقارات بالسرعة الممكنة حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات.
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