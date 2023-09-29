خلال 8 شهور من العام الجاريأمانة العاصمة ترصد 113 وتهدم 31 عقارا آيلا للسقوط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السَهلي‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬تقوم‭ ‬بحصر‭ ‬ومعالجة‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمباني‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬السلامة‭ ‬الإنشائية‭ ‬للعقارات،‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001م‭ ‬والتي‭ ‬تخول‭ ‬للبلدية‭ ‬هدم‭ ‬العقار‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شكل‭ ‬خطورة‭ ‬بالغة‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬وممتلكاتهم‭ ‬ويستدعي‭ ‬ازالته‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭.‬

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‬وأوضح‭ ‬م‭. ‬السَهلي‭ ‬انه‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬ودرءا‭ ‬للخطر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تسببه‭ ‬التصدعات‭ ‬والانهيارات‭ ‬المحتملة‭ ‬للبيوت‭ ‬القديمة‭ ‬والمتهالكة،‭ ‬تقوم‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بإخطار‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬وإعطائه‭ ‬مهلة‭ ‬حسب‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المتبعة‭ ‬لمراجعة‭ ‬البلدية‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬وضعية‭ ‬العقار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استيفاء‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والقانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الهدم‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬قطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬ومخاطبة‭ ‬كافة‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬امانة‭ ‬العاصمة‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬رصد‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭ ‬والآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬والجولات‭ ‬الميدانية‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬المختص‭ ‬لتقييم‭ ‬حالتها‭ ‬الإنشائية،‭ ‬مهيبا‭ ‬بأصحاب‭ ‬العقارات‭ ‬المتهالكة‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬واصلاح‭ ‬وضع‭ ‬العقارات‭ ‬بالسرعة‭ ‬الممكنة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الارواح‭ ‬والممتلكات‭. ‬

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