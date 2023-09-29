خمسة قتلى في تفجير انتحاري في وسط الصومال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مقديشو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬وجرح‭ ‬ستة‭ ‬آخرون‭ ‬أمس‭ ‬عندما‭ ‬فجّر‭ ‬انتحاري‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬قرب‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصومال،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة‭ ‬وشهود‭.‬

وفجّر‭ ‬المهاجم‭ ‬الشحنة‭ ‬الناسفة‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬مقديشو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬صادق‭ ‬آدم‭ ‬دوديشو‭. ‬

وقال‭ ‬دوديشو‭ ‬إن‭ ‬الضحايا‭ ‬كافة‭ ‬كانوا‭ ‬يرتشفون‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬المقهى‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يقصده‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الصومالية‭ ‬ومدنيون‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أي‭ ‬تبنٍّ‭ ‬للهجوم‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬ضربت‭ ‬طوقا‭ ‬أمنيا‭ ‬حول‭ ‬الموقع‭ ‬عقب‭ ‬التفجير‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬يقطن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬التفجير‭ ‬إن‭ ‬المقهى‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مزدحما‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬العصر‭ ‬والمساء‭ ‬حيث‭ ‬يرتشف‭ ‬الرواد‭ ‬الشاي‭ ‬أو‭ ‬يمضغون‭ ‬القات‭.‬

ويأتي‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬وجرح‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬قرب‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصومال‭. ‬

ويوم‭ ‬السبت‭ ‬أسفر‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬شُنّ‭ ‬بواسطة‭ ‬شاحنة‭ ‬محشوة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬في‭ ‬بلدوين‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬21‭ ‬قتيلا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬وتدمير‭ ‬أبنية‭ ‬عدة‭.‬