خمسة قتلى في تفجير انتحاري في وسط الصومال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مقديشو – (أ ف ب): قُتل خمسة أشخاص وجرح ستة آخرون أمس عندما فجّر انتحاري نفسه في مقهى قرب القصر الرئاسي في وسط الصومال، وفق الشرطة وشهود.
وفجّر المهاجم الشحنة الناسفة في مقهى في وسط العاصمة مقديشو، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو.
وقال دوديشو إن الضحايا كافة كانوا يرتشفون الشاي في المقهى الذي عادة ما يقصده عناصر قوات الأمن الصومالية ومدنيون.
ولم يصدر على الفور أي تبنٍّ للهجوم.
وأفاد شهود بأن الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول الموقع عقب التفجير.
وقال شاهد يقطن المنطقة التي وقع فيها التفجير إن المقهى غالبا ما يكون مزدحما في فترات العصر والمساء حيث يرتشف الرواد الشاي أو يمضغون القات.
ويأتي هجوم أمس الجمعة غداة مقتل خمسة مدنيين وجرح 13 في تفجير سيارة مفخخة قرب سوق في وسط الصومال.
ويوم السبت أسفر هجوم انتحاري شُنّ بواسطة شاحنة محشوة بالمتفجرات في بلدوين عن سقوط 21 قتيلا وعشرات الجرحى وتدمير أبنية عدة.
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