Saturday, 30 September 2023 03:38 GMT

خمسة قتلى في تفجير انتحاري في وسط الصومال

9/29/2023 7:24:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مقديشو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬وجرح‭ ‬ستة‭ ‬آخرون‭ ‬أمس‭ ‬عندما‭ ‬فجّر‭ ‬انتحاري‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬قرب‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصومال،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة‭ ‬وشهود‭.‬

وفجّر‭ ‬المهاجم‭ ‬الشحنة‭ ‬الناسفة‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬مقديشو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬صادق‭ ‬آدم‭ ‬دوديشو‭. ‬

وقال‭ ‬دوديشو‭ ‬إن‭ ‬الضحايا‭ ‬كافة‭ ‬كانوا‭ ‬يرتشفون‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬المقهى‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يقصده‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الصومالية‭ ‬ومدنيون‭. ‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أي‭ ‬تبنٍّ‭ ‬للهجوم‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬ضربت‭ ‬طوقا‭ ‬أمنيا‭ ‬حول‭ ‬الموقع‭ ‬عقب‭ ‬التفجير‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬يقطن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬التفجير‭ ‬إن‭ ‬المقهى‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مزدحما‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬العصر‭ ‬والمساء‭ ‬حيث‭ ‬يرتشف‭ ‬الرواد‭ ‬الشاي‭ ‬أو‭ ‬يمضغون‭ ‬القات‭.‬

ويأتي‭ ‬هجوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬وجرح‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬قرب‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصومال‭. ‬

ويوم‭ ‬السبت‭ ‬أسفر‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬شُنّ‭ ‬بواسطة‭ ‬شاحنة‭ ‬محشوة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬في‭ ‬بلدوين‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬21‭ ‬قتيلا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬وتدمير‭ ‬أبنية‭ ‬عدة‭.‬

MENAFN29092023000055011008ID1107168110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث