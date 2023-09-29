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7 آلاف عامل إضافيين ينضمون إلى إضراب عمال السيارات في أمريكا

9/29/2023 7:24:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬عضو‭ ‬إضافيين‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬اتحاد‭ ‬نقابي‭ ‬لعمال‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬ينظّم‭ ‬ضد‭ ‬الصانعين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬ديترويت‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬‮«‬اتّحاد‭ ‬عمّال‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬شون‭ ‬فين‭ ‬قد‭ ‬حضّ‭ ‬عمّال‭ ‬مصنعي‭ ‬‮«‬فورد‮»‬‭ ‬و‮«‬جنرال‭ ‬موتورز‮»‬‭ ‬في‭ ‬شيكاجو‭ ‬وميشيجن‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬ينظّم‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬ديترويت‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬فورد‮»‬‭ ‬و«جنرال‭ ‬موتورز‮»‬‭ ‬و«ستيلانتيس‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬وتحسين‭ ‬التقديمات‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬‮«‬اتّحاد‭ ‬عمّال‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بدأ‭ ‬ظهرا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬الشرقي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬16:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭.‬

ويطالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬خصوصا‭ ‬برفع‭ ‬رواتب‭ ‬بنسبة‭ ‬40 % ‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ما‭ ‬استفاد‭ ‬منه‭ ‬قادة‭ ‬المجموعات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭. ‬

لكن‭ ‬شركات‭ ‬السيارات‭ ‬تعرض‭ ‬حاليا‭ ‬زيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬فقط‭. ‬

ويستخدم‭ ‬‮«‬اتّحاد‭ ‬عمّال‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬ورقة‭ ‬مساومة،‭ ‬ممارسا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬

وبإضافة‭ ‬تحرّك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬يكون‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬اتّحاد‭ ‬عمّال‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬المضربين‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ولاية‭ ‬أمريكية‭ ‬قد‭ ‬تخطى‭ ‬25‭ ‬ألفا،‭ ‬أو‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬الأعضاء‭. ‬

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