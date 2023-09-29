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وضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي بسبب الفياضات في لييبا

9/29/2023 7:24:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بنغازي‭ (‬ليبيا‭) - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أمر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬بوضع‭ ‬أربعة‭ ‬مسؤولين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬انهيار‭ ‬سدين‭ ‬تسبب‭ ‬بالفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬وكان‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬بحبس‭ ‬ثمانية‭ ‬مسؤولين،‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬درنة‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭-‬الجمعة‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬وضع‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عضوان‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمدينة،‭ ‬رهن‭ ‬الحبس‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬بواقع‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬المفترضة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إساءة‭ ‬إدارة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬الموكل‭ ‬إليهم‭ ‬وإسهام‭ ‬قصور‭ ‬أدائهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬فيضان‭ ‬مهول‮»‬‭ ‬تسبب‭ ‬بوفاة‭ ‬الآلاف‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬تعويض‭ ‬المتضرّرين‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬خلّفتها‭ ‬الاعصار‭ ‬دانيال‭. ‬وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬نماذج‭ ‬إحصاء‭ ‬الأضرار‭ ‬سلّمت‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‮»‬‭ ‬المكلّفة‭ ‬بهذا‭ ‬الملف،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬الشيكات‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‮»‬‭ ‬البلديات‭ ‬المتضرّرة‭. ‬

وقال‭ ‬فرج‭ ‬قائم‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ليبي‭ (‬19‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭) ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬دمّرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬منازلهم‭ ‬بالكامل‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الذين‭ ‬دُمّرت‭ ‬منازلهم‭ ‬‮«‬جزئياً‮»‬‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬للسكان‭ ‬الذي‭ ‬فقدوا‭ ‬أثاثهم‭ ‬وأجهزتهم‭ ‬المنزلية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬للتحضير‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭. ‬

ولم‭ ‬تحدد‭ ‬حكومة‭ ‬الشرق‭ ‬كيف‭ ‬سيتم‭ ‬تمويل‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق،‭ ‬لكن‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬مقرّاً‭ ‬له‭ ‬خصّص‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬1 , 9‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭) ‬لمشاريع‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإعلانات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬إدارة‭ ‬الأموال‭ ‬المخصّصة‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭. ‬

وأشار‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬عبدالله‭ ‬باثيلي،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬حسن‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬خلال‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭. ‬وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭): ‬‮«‬كما‭ ‬جدّدت‭ ‬دعوتي‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للتحدّث‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬لصالح‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتوحيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الليبية‮»‬‭. ‬

وأدت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الإعصار‭ ‬دانيال‭ ‬والتي‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬انهيار‭ ‬سدّي‭ ‬درنة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3893‭ ‬شخصاً،‭ ‬وفقاً‭ ‬لحصيلة‭ ‬مؤقتة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وضرب‭ ‬الاعصار‭ ‬دانيال‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬درنة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭. ‬وجرفت‭ ‬الفيضانات‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬إحصاء‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭. ‬

وبعدما‭ ‬دمّرتها‭ ‬الانقسامات‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬تحكم‭ ‬ليبيا‭ ‬إدارتان‭ ‬متنافستان‭: ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬يمثّلها‭ ‬البرلمان‭ ‬وتتبع‭ ‬معسكر‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭. ‬

وشنت‭ ‬القوات‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬ويقودها‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬هجوما‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬طرابلس‭ ‬انتهى‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬شهدت‭ ‬ليبيا‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬النسبي‭ ‬سمحت‭ ‬لها‭ ‬بالسعي‭ ‬لإعادة‭ ‬البناء‭.‬

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