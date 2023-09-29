تظاهرات السويداء تتواصل بمشاركة نسائية لافتة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

السويداء‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬السوريين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السويداء‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتزايد‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬المنددة‭ ‬بالنظام‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المحافظة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬وفق‭ ‬نشطاء‭. ‬

وتشهد‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬معقل‭ ‬الأقلية‭ ‬الدرزية‭ ‬تظاهرات‭ ‬سلمية‭ ‬منذ‭ ‬قرار‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وسدد‭ ‬القرار‭ ‬ضربة‭ ‬للسوريين‭ ‬الذين‭ ‬يرزحون‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬نزاع‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬وصعوبات‭ ‬اقتصادية‭. ‬

وقالت‭ ‬ناشطة‭ ‬وشاهدة‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2000‭ ‬و2500‭ ‬شخص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬أمس،‭ ‬أطلق‭ ‬بعضهم‭ ‬هتافات‭ ‬منددة‭ ‬بالنظام‭ ‬ولوحوا‭ ‬بأعلام‭ ‬درزية‭. ‬

وقالت‭ ‬سما‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بقوة‭ ‬شخصية‭ ‬عندما‭ ‬أكون‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬ونهتف‭ ‬ضد‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‮»‬،‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭. ‬

وحمل‭ ‬متظاهر‭ ‬لافتة‭ ‬كبيرة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬لائحة‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬و«دستور‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬والمعتقلين‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬

وقالت‭ ‬متظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬سنا‭ (‬30‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬بشار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭. ‬هذا‭ ‬الظلم‭ ‬والاستبداد‭ ‬والقهر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭. ‬كفى،‭ ‬عمري‭ ‬كله‭ ‬مضى‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‮»‬‭. ‬

واندلع‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قمعت‭ ‬السلطات‭ ‬احتجاجات‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬

وأودت‭ ‬الحرب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وشردت‭ ‬الملايين‭. ‬

وقالت‭ ‬وجيهة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬العشرينيات‭ ‬إنها‭ ‬سارت‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬الحر‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬السويداء‭ ‬حاملة‭ ‬لافتات‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬ليستخدمها‭ ‬المحتجون‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬تظاهراتهم‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬من‭ ‬بداية‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬الى‭ ‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬النساء‭ ‬حاضرات،‭ ‬ونساء‭ ‬السويداء‭ ‬كان‭ ‬لهن‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

ويشمل‭ ‬دورهن‭ ‬تنظيم‭ ‬الأغاني‭ ‬وتحضير‭ ‬اللافتات‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الذين‭ ‬ينظمون‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬مجاورة،‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭. ‬

ولمحافظة‭ ‬السويداء‭ ‬خصوصيتها،‭ ‬إذ‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬تمكّن‭ ‬دروز‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬تداعياته‭. ‬فلم‭ ‬يحملوا‭ ‬اجمالاً‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬باستثناء‭ ‬قلة‭. ‬وتخلف‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الشبان‭ ‬عن‭ ‬التجنيد‭ ‬الاجباري،‭ ‬مستعيضين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬مناطقهم‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬غضّت‭ ‬دمشق‭ ‬النظر‭ ‬عنهم‭. ‬

وتشهد‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تحركات‭ ‬متقطعة‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭. ‬

وتوجد‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬فيما‭ ‬ينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المحافظة‭. ‬

ومنذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تشهد‭ ‬محافظة‭ ‬درعا‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬منها‭ ‬تظاهرات‭ ‬2011‭ ‬احتجاجات‭ ‬أصغر‭ ‬حجما‭. ‬