بوتين طلب من مساعد سابق لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬مساعد‭ ‬سابق‭ ‬لقائد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاجنر‭ ‬المسلحة‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬بعدما‭ ‬تمرد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية،‭ ‬تدريب‭ ‬متطوعين‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬قال‭ ‬متوجهاً‭ ‬إلى‭ ‬أندريه‭ ‬تروشيف‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬طرحنا‭ ‬فكرة‭ ‬انخراطك‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وحدات‭ ‬متطوعين‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬مهمات‭ ‬قتالية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

ورأى‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أنّ‭ ‬تروشيف،‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«سيدوي‮»‬‭ (‬الأشيب‭ ‬بالروسية‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مقرّباً‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬بريغوجين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فاجنر،‭ ‬يتمتّع‭ ‬بالخبرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬التمرّد‭ ‬الفاشل‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬بريغوجين‭. ‬

وتروشيف‭ ‬كولونيل‭ ‬متقاعد،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يوصف‭ ‬بكونه‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬فاجنر‭ ‬ويخضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬أوروبية‭ ‬‮«‬لمشاركته‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬المجموعة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوثيقة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬صادرة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬للكولونيل‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬أنت‭ ‬تعرف‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬حلها‭ ‬مسبقًا‭ ‬حتى‭ ‬تتم‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬وبأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬النجاح‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بكون‭ ‬تروشيف‭ ‬‮«‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ (‬جيدة‭) ‬مع‭ ‬رفاق‭ ‬السلاح‮»‬‭. ‬ويُظهر‭ ‬طلب‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يونس‭ ‬بك‭ ‬إيفكوروف،‭ ‬الاتجاه‭ ‬المتنامي‭ ‬لدمج‭ ‬قدامى‭ ‬محاربي‭ ‬فاجنر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬بعد‭ ‬لحظات‭ ‬قليلة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬أنّ‭ ‬تروشيف‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬المحكومين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تجنيدهم‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬وقتلوا‭ ‬بالآلاف‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬‮«‬سددوا‮»‬‭ ‬دينهم‭ ‬للمجتمع‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭ ‬جنودا‭ ‬روسا‭ ‬تميزوا،‭ ‬وفق‭ ‬موسكو،‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ماتوا‭. ‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬بشر،‭ ‬كل‭ ‬منا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يرتكب‭ ‬أخطاء،‭ ‬لقد‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭. ‬بذلوا‭ ‬حياتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وطنهم‭ ‬وسددوا‭ ‬دينهم‭ ‬الى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لمساعدة‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬ان‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والذين‭ ‬صدوا‭ ‬هجوما‭ ‬اوكرانيا‭ ‬هناك‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬رمزا‭ ‬للشجاعة‭ ‬والبطولة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬روسيا‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشخصين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬بالشرق‭. ‬وقال‭ ‬مدعون‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬الثلاث‭ ‬قُتلن‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬خيرسون،‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬تركتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجمعات‭ ‬سكنية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لنهر‭ ‬دنيبرو‭. ‬

وأكدت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬11‭ ‬مسيّرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬حاكم‭ ‬محلي‭ ‬إلى‭ ‬تضرر‭ ‬محطة‭ ‬لتوزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬روسية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وكتبت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭: ‬‮«‬دمرت‭ ‬11‭ ‬طائرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ (..) ‬إحداها‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬كالوجا‭ ‬و10‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬حاكم‭ ‬كورسك‭ ‬رومان‭ ‬ستاروفويت‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬بمسيّرات‭ ‬أوكرانية‭. ‬