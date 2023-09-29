روسيا تحذّر من ((عودة)) أمريكية-أطلسية إلى أفغانستان ودول الجوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬من‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬أو‭ ‬الأطلسية‭ ‬الى‭ ‬أفغانستان‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬آسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استضافته‭ ‬مؤتمرا‭ ‬إقليميا‭ ‬حضره‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬طالبان‭. ‬

وتعدّ‭ ‬روسيا‭ ‬أفغانستان‭ ‬وأجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬ضمن‭ ‬مناطق‭ ‬التأثير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأمنها‭ ‬القومي‭. ‬ومنذ‭ ‬سحب‭ ‬واشنطن‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬سعت‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬الى‭ ‬ملء‭ ‬الفراغ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬الحكم،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬تباينات‭ ‬عميقة‭ ‬معها‭. ‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬لدول‭ ‬جوار‭ ‬أفغانستان‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كازان‭ ‬بوسط‭ ‬روسيا‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬تطوير‭ ‬اتصالات‭ ‬مختلفة‭ ‬الأوجه‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬طالبان‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬متقي‭: ‬‮«‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬أفغانستان‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬أيا‭ ‬تكن‭ ‬الذرائع‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬أطراف‭ ‬غير‭ ‬إقليميين‭ ‬الانخراط‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭... ‬سنكون‭ ‬يقظين‭ ‬بالتحديد‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‭ ‬نفسه‭. ‬

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬لافروف‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬الجارة‭ ‬الشمالية‭ ‬لأفغانستان،‭ ‬بـ«تعزيز‮»‬‭ ‬تعاونها‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬عقب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الوزير‭ ‬باخودير‭ ‬قربانوف‭ ‬وقائد‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬للجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬مايكل‭ ‬كوريلا‭ ‬في‭ ‬طشقند‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬تتعزّز‭ ‬العلاقات‭ ‬الودّية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬كلّ‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬بحثا‭ ‬‮«‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬وإمكان‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬انسحابها‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬معاهدة‭ ‬الأمن‭ ‬الجماعي‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬روسيا‭ ‬وتضمّ‭ ‬عدة‭ ‬جمهوريات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أوزبكستان‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬بموسكو‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬بينها‭ ‬التسلّح،‭ ‬لكنها‭ ‬تتعاون‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬غربية‭. ‬

بعد‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬استضافت‭ ‬أوزبكستان‭ ‬لفترة‭ ‬مؤقتة‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬للتحالف‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬

وفي‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس،‭ ‬أنجزت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬شابتها‭ ‬فوضى‭ ‬واسعة‭. ‬

وأعرب‭ ‬لافروف‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومكافحة‭ ‬المخدرات‮»‬‭. ‬