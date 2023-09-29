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حلم مدربة منتخب ألمانيا قد يتبخر

9/29/2023 7:24:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بات‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬مصير‭ ‬مارتينا‭ ‬فوس‭ ‬تيكلنبرج،‭ ‬مدربة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات،‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬مرتقب‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬قد‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إقالة‭ ‬فوس‭ ‬تيلكينبرج‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬مدربة‭ ‬المنتخب،‭ ‬إلى‭ ‬ترقيتها‭ ‬لمنصب‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬قد‭ ‬اتصلت‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬توضيحات‭. ‬وغابت‭ ‬فوس‭ ‬تيكلنبرج‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬والثلاثاء‭ ‬الماضيين،‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وتسببت‭ ‬العروض‭ ‬السيئة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬فوس‭ ‬تيكلنبرج‭ ‬في‭ ‬منصبها‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعيينها‭ ‬به‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ويتواصل‭ ‬عقدها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬لكن‭ ‬مرضها‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الوضوح‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭. ‬وتسبب‭ ‬مرض‭ ‬فوس‭ ‬تيكلنبرج‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬تحليل‭ ‬مسيرة‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬وتولت‭ ‬مساعدتها‭ ‬بريتا‭ ‬كلارسون‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬صفر‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬الدنمارك‭ ‬وفاز‭ ‬4‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬أيسلندا‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬تصريحات‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬هيرمان‭ ‬تيكلنبرج،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬كان‭ ‬حلمها،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬عافيتها‭.‬

لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬فكرة‭ ‬رائعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬الحالي‭. ‬وأكدت‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬رغبتهن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حل‭ ‬أزمة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقالت‭ ‬أليكساندرا‭ ‬بوب،‭ ‬قائدة‭ ‬الفريق‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬نحن‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل،‭ ‬سنجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‮»‬‭.‬


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