حلم مدربة منتخب ألمانيا قد يتبخر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (د ب أ): بات من المرجح أن يتم تحديد مصير مارتينا فوس تيكلنبرج، مدربة المنتخب الألماني للسيدات، الأسبوع المقبل، وذلك بعد تقارير تحدثت عن لقاء مرتقب لها مع مسؤولين بالاتحاد الألماني لكرة القدم. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع قد يسفر عن نتائج تتراوح ما بين إقالة فوس تيلكينبرج من منصب مدربة المنتخب، إلى ترقيتها لمنصب مدير المنتخب.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد اتصلت بالاتحاد الألماني من أجل الحصول على توضيحات. وغابت فوس تيكلنبرج عن أول مباراتين للمنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية يوم السبت والثلاثاء الماضيين، بسبب المرض حسب ما أعلن الاتحاد الألماني منذ ثلاثة أسابيع. وجاء ذلك بعد خروج المنتخب الألماني من الدور الأول ببطولة كأس العالم في أستراليا في أغسطس الماضي.
وتسببت العروض السيئة للفريق في مزيد من الشكوك حول مستقبل فوس تيكلنبرج في منصبها الذي تم تعيينها به عام 2018، ويتواصل عقدها حتى عام 2025، لكن مرضها تسبب في حالة من عدم الوضوح حول ذلك الأمر. وتسبب مرض فوس تيكلنبرج في تأجيل تحليل مسيرة ألمانيا في كأس العالم للسيدات، وتولت مساعدتها بريتا كلارسون المهمة في مباراتي دوري الأمم الأوروبية، حيث خسر الفريق صفر / 2 أمام الدنمارك وفاز 4 / صفر على أيسلندا.
ونقلت صحيفة «بيلد» تصريحات عن زوجها هيرمان تيكلنبرج، الذي قال إن تدريب المنتخب الألماني كان حلمها، معربا عن أمله في أن تتمكن من مواصلة العمل بعد استعادة عافيتها.
لكنه أشار إلى أن تولي منصب مدير المنتخب سيكون «فكرة رائعة» في حال لم يصبح من الممكن السماح لها بمواصلة العمل في دورها الحالي. وأكدت لاعبات المنتخب الألماني رغبتهن في أن يتم حل أزمة مدرب الفريق قبل المباريات المقبلة أواخر أكتوبر المقبل.
وقالت أليكساندرا بوب، قائدة الفريق: «بالطبع نحن نرغب في الحصول على توضيح لمواصلة العمل، سنجري محادثات مع اتحاد الكرة».
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